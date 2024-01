Forlì punta sempre di più sul suo fortino. Imbattuta in casa, ora 3 sfide interne su 4

La sconfitta maturata sabato scorso a Cividale è valsa alla Pallacanestro 2.015 il quarto inciampo stagionale nelle diciotto partite sin qui disputate. Si tratta del primo ko maturato nel girone di ritorno in corso di svolgimento (la sconfitta precedente risale all’ultimo turno di andata) nonché della prima volta in cui i biancorossi hanno pagato pegno contro un’avversaria della seconda metà della classifica. Prima del passo falso in Friuli, l’Unieuro aveva perso tre scontri diretti contro le ‘big’ della categoria: Fortitudo Bologna, Verona e Trieste.

I quattro passi falsi, ad ogni modo, hanno un comune denominatore tra loro. Vale a dire che tutti sono puntualmente arrivati in trasferta. Se davanti al pubblico amico i biancorossi hanno un ruolino di marcia immacolato, la versione da viaggio di Cinciarini e compagni non è sin qui altrettanto performante, anche in considerazione delle delicate gare disputate fuori casa. Il record è infatti appena positivo, col 60% di vittorie, frutto di sei affermazioni in dieci incontri.

Non si tratta certamente di un dato preoccupante, in quanto nel girone Rosso appena quattro squadre (Unieuro compresa) possono vantare un record positivo in trasferta e soltanto due l’hanno migliore di quello dei forlivesi: Fortitudo (6-2, 75% di vittorie) e Trieste (5-3, 62,5%). Al tempo stesso, però, il ruolino di marcia esterno dell’Unieuro è già peggiore rispetto alla regular season dello scorso anno. Chiusa con appena tre sconfitte in dodici incroci andati in scena lontano da via Punta di Ferro, senza tenere in conto il ko sul campo di Ferrara, ritiratasi dalla corsa a stagione in corso. In seguito, poi, la squadra di Antimo Martino non avrebbe conquistato la vittoria in trasferta soltanto a Cremona in occasione di gara3 della finale promozione.

Tornando al presente, insomma, Forlì ha finora costruito gran parte delle proprie fortune negli appuntamenti casalinghi. Insieme ad Udine, è l’unica squadra della seconda serie ancora imbattuta tra le mura amiche: otto successi in altrettante uscite, pur giocando le prime due giornate del campionato sul campo neutro di Ferrara. I biancorossi, in casa, non hanno lasciato scampo a nessuno. Conquistando i due punti nei match che li vedevano favoriti, ma anche strappando scalpi importanti come quelli di Udine e Fortitudo, nonché di Rimini nell’atteso derby.

Un fattore, dunque, che potrà giocare a favore dei biancorossi nel corso delle prossime settimane. A quattro turni dal termine della prima fase di regular season, l’Unieuro può ora contare su ben tre impegni ravvicinati all’Unieuro Arena, tra cui anche i pesanti scontri diretti con Verona (sabato prossimo) e Trieste (domenica 4 febbraio). Nel mezzo, anche l’altro appuntamento interno col fanalino di coda Chiusi. Gare che potranno confermare la solidità di Forlì, nonché dar credito al ruolino di marcia sin qui imbastito. Anche e soprattutto in vista della seconda fase del campionato. Più in alto in classifica si chiuderà la prima fase, meno big del girone Verde si dovranno incrociare da domenica 11 febbraio.