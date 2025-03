Forlì-Ravenna di calcio, chiusa la prevendita online: annullati quei biglietti comprati dai tifosi giallorossi

Forlì, 14 marzo 2025 – Circa quaranta tifosi del Ravenna hanno comprato sul circuito online ‘Vivaticket’ i biglietti per i posti della gradinata riservata ai forlivesi: tagliandi che, precisa la Questura di Forlì-Cesena in una nota, non saranno validi e verranno rimessi in vendita (ma non più online), stavolta destinati solo a residenti della provincia di Forlì-Cesena. L'autorità di pubblica sicurezza parla di «un problema tecnico di gestione del sistema». Il derby di calcio Forlì-Ravenna si giocherà domenica 23 marzo, con i biancorossi primi in classifica per 2 punti, davanti ai rivali: lo scontro diretto – attesissimo – può decidere chi salirà in serie C. L’importanza della posta in palio, oltre alla storica rivalità romagnola, porta a prevedere speciali misure di sicurezza. Fortunatamente, a differenza per esempio del derby di basket Forlì-Rimini giocato a gennaio, alla partita saranno presenti anche i tifosi ospiti.

L’antefatto: giovedì mattina la Questura ha stabilito che i ravennati potranno accedere solo al settore ospiti, mentre nel resto dello stadio entreranno solo residenti nella provincia di Forlì-Cesena. I ravennati, nel frattempo, hanno ‘bruciato’ in pochi giorni l’intero quantitativo a loro riservato: ben 879 biglietti. A quel punto, alcuni hanno cominciato a comprare online i tagliandi sulla piattaforma digitale Vivaticket, sfruttando a quanto pare un errore del sistema. Se la Questura non fosse intervenuta, ravennati e forlivesi avrebbero potuto trovarsi gomito a gomito sulla gradinata. Va precisato dunque che i ravennati che ha comprato quei biglietti su Vivaticket non potranno entrare allo stadio, a differenza dei loro concittadini che hanno seguito le procedure corrette.

Questa situazione ha una conseguenza per i tifosi del Forlì: «La prevendita su Vivaticket è stata sospesa e non sarà più riattivata». Come procurarsi i biglietti, allora? La società sta organizzando la prevendita direttamente allo stadio, con modalità che vanno rese ancora note.

Attenzione: domenica 23 marzo, giorno della partita, la biglietteria sarà chiusa. Quel giorno entrerà solo chi ha il biglietto, che è nominale (dunque incedibile), mostrando il documento d’identità. Ravennate o forlivese che sia. Oltre a questo, nell’imminenza della partita tutte le vie attorno allo stadio saranno vietate: viale Roma, via Campo di Marte, viale Spazzoli e vie limitrofe.