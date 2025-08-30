Forlì-Ravenna, venduti 1.112 biglietti. Problemi per tre ore sul sito internet

Una prevendita che promette bene da subito. L’ok allo stadio ‘Morgagni’, rinnovato a tempo di record per l’adeguamento alle norme di sicurezza e per le riprese televisive, ha dato la stura ai tifosi delle due squadre in vista della partita che Forlì e Ravenna si preparano a disputare lunedì sera (20.30).

Un buon numero di tifosi era davanti al botteghino di viale Roma già verso mezzogiorno. Alle 19, al momento della chiusura della prevendita, erano stati venduti 1.112 biglietti: 667 i tagliandi finiti nelle tasche dei supporters forlivesi (tra tribuna e gradinata) e 445 quelli acquistati dalla tifoseria ravennate che, per completare il settore monte della gradinata, ha ancora a disposizione 350 seggiolini. Tra l’altro il sito di Vivatiket è rimasto bloccato nella mattinata di ieri ripartendo dalle 14.

Per i sostenitori del Forlì, compresi i residenti in provincia di Forlì-Cesena, è possibile acquistare il biglietti in prevendita presso le ricevitorie della provincia di Forlì-Cesena e presso il botteghino del Morgagni oggi dalle 10 alle 18 e lunedì dalle 9 fino all’ora di inizio della partita. Questi i prezzi dei tagliandi per i tifosi forlivesi. Tribuna centrale 27 euro (ridotto dai 6 ai 18 anni 14 euro), tribuna laterale 22 euro (ridotto 10), gradinata locali 13 euro (ridotto 8). I bambini sotto i 6 anni potranno entrare gratuitamente allo stadio presentando un documento d’identità. Questi i punti vendita Vivaticket in città: edicola Bartolucci in via Seganti 3/A, Punto Snai in viale Roma 147, Tabaccheria Framar (punto Snai) in via Gramsci 98, Punto Snai in via Bertini 94, La Caffetteria in via Ravegnana 146/a.

Alle ore 13 in punto, i primi otto lettori che saranno fortunati e veloci a telefonare alla redazione del Carlino (0543.453201) otterranno un posto omaggio a testa per la gradinata.

Franco Pardolesi