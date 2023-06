Forlì Saxophone Quartet benefico

Ennio Morricone, Nino Rota, i tanghi di Astor Piazzolla e molto altro ancora: una serata all’insegna delle colonne sonore prenderà vita alle 20.30 sul palco della Sala San Luigi grazie al Forlì Saxophone Quartet (foto sotto), in collaborazione con Centro Diego Fabbri, e Cnos e col sostegno di Flamigni srl.

Il quartetto condurrà il pubblico tra armonie e tonalità dei sax, consentendogli un’immersione completa in celebri brani musicali, diventati iconici grazie anche ai film ai quali sono accompagnati. Il concerto vuole anche essere un ringraziamento a tutti coloro che in queste settimane si stanno spendendo per chi ha subìto le conseguenze dell’inondazione.

Il Forlì Saxophone Quartet è un ensemble nato presso l’Istituto musicale Masini di Forlì, composto da talentuosi giovani musicisti: Lorenzo Briganti (saxofono soprano), Lorenzo Manzato (saxofono contralto), Sara Mancini (saxofono tenore) e Alessandro Vio (saxofono baritono). L’intero incasso della serata (ingresso a offerta libera) sarà devoluto al coordinamento provinciale di Forlì-Cesena della Protezione civile. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il Centro Diego Fabbri tramite email (indirizzo [email protected] it) o messaggio WhatsApp (numero 328.2435950).