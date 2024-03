Forlì scopre Pascolo match winner: "È andata bene, vincere così pesa"

Davide Pascolo, negli ultimi secondi dell’incontro contro la Luiss Roma riceve la palla da Daniele Cinciarini e con freddezza ed esperienza si butta all’indietro tirando a canestro: una parabola alzata che accarezza la retina a fil di sirena, regalando a Forlì la vittoria al PalaTiziano. Il palasport ammutolisce, i biancorossi festeggiano l’ottava affermazione consecutiva, al termine di una gara combattuta e intensa. Il lungo friulano segna 11 punti in 23 minuti sul parquet, con 7 rimbalzi e 3 stoppate. Una prestazione brillante che conferma il buon periodo, in cui sta mettendo tutto il suo mestiere al servizio dei compagni.

Pascolo, partiamo dalla fine: match winner a Roma con un tiro all’ultimo secondo. Le era già successo in passato?

"Diciamo che è andata bene. Ricevuta la palla da Cinciarini ho provato il tiro e ho fatto canestro. Mi era già successo una volta quando giocavo a Trento, ma sono situazioni che capitano raramente".

Come giudica la vostra prestazione?

"I nostri avversari hanno disputato un match gagliardo e bisogna riconoscere i loro meriti. Poi è vero che potevamo e dovevamo chiuderla prima, ma alla fine siamo riusciti a portarla a casa. E’ importante, in una stagione lunga e difficile, riuscire a vincere anche partite sporche".

Tornerete al PalaTiziano per la Final Four di Coppa Italia a metà marzo. Con quali ambizioni?

"Abbiamo centrato un obiettivo importante e vogliamo la finale, ma sarà una battaglia".

Che partita sarà la prossima contro Torino al Palafiera?

"Non semplice. Dovremo essere intensi in fase difensiva ed efficaci in contropiede. Torino è una formazione di qualità, con alcune individualità di spicco come Simone Pepe, per esempio. Ma la nostra forza sta nel gruppo e cercheremo di proseguire il trend positivo".

Siete in testa in un campionato che propone due gironi equilibrati. Dove potete arrivare a fine stagione?

"Stiamo attraversando un buon momento, ma dobbiamo proseguire a lavorare e migliorare, cercando di essere più continui nel corso dei 40 minuti".

Lei sta dando un importante contributo in termini di esperienza e capacità di leggere i momenti della gara. Come valuta la sua stagione finora?

"Preferisco fare un bilancio alla fine o comunque più avanti. Mi impegno al massimo e mi auguro di continuare a fare bene"

La società potrebbe valutare, in ottica playoff e con tante partite ravvicinate, di allungare il roster con un lungo. Come vedrebbe nel caso questa mossa?

"Sono valutazioni che spettano alla società e allo staff tecnico. Nell’eventualità si vedrà, in ogni caso è importante che continuiamo ad allenarci al meglio".