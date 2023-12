Forlì, sfuma Alessandro. Ma c’è Ballardini

Sfuma il sogno Danilo Alessandro per il Forlì. L’esterno d’attacco ex Cesena, svincolatosi dalla Sambenedettese e inseguito da diverse squadre di serie D, fra cui in prima linea i biancorossi, alla fine ha preferito accasarsi vicino a casa; aveva infatti detto di dare la precedenza ai club laziali e la sua scelta alla fine è caduta sulla Ssa Rieti, formazione di Eccellenza. Niente da fare quindi per i galletti, che intanto ieri hanno sostenuto una sgambata per chiudere l’anno.

Il Forlì ha salutato infatti il 2023 con la vittoria 1-0 nell’allenamento congiunto con la forte squadra Primavera del Cesena. La rete, esattamente al 90’, è stata segnata da Amedeo Ballardini (nella foto), che in attesa di firmare il contratto è tornato in campo coi galletti con una buona prestazione. Il capitano l’anno scorso dei biancorossi, ristabilitosi dal brutto in fortunio dell’anno scorso, ha infatti convinto mister Antonioli e andrà a rinforzare la rosa.

Assenti Pezzolato, Maggioli, Casadio e Merlonghi, l’allenatore biancorosso ha mandato in campo tutta la rosa compresi i due neo acquisti Lolli e Crociati, assieme ad alcuni giovani della squadra Juniores. Schierarti col classico 4-3-3 i galletti sono inizialmente scesi in campo con De Gori; Masini, Graziani, Cecchi, Zanni; Lolli, Gaiola, Prestianni; Bonandi, Babbi, Barbatosta. Nel primo tempo dopo una traversa centrata da Babbi nei minuti iniziali, i baby bianconeri allenati da Nicola Campedelli, in campionato primi in classifica, hanno sfiorato il vantaggio con l’ottimo Mattioli e con Manetti. Rivoluzionata la formazione del Forlì nella ripresa: Stella; Crociati, Drudi, Tafa, Facciani; Pecci, Garavelli, A. Ballardini; Mosole, Colli, Greselin. Dopo un’occasione fallita da Perini per il Cesena, allo scadere Ballardini recuperato il pallone e decide la contesa.

Franco Pardolesi