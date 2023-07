Forlì si slega", il nuovo movimento politico guarda alle elezioni comunali del 2024"

Nasce un nuovo movimento politico in città, che guarda alle elezioni comunali del 2024. Si chiama ’Forlì si slega’, ed è un’emanazione del gruppo delle Sardine forlivesi, il movimento sorto a Bologna nel 2019 per sostenere il centrosinistra alle elezioni.

"Nelle prossime settimane è nostra intenzione organizzare iniziative e dibattiti per avvicinare persone e movimenti verso le elezioni del 2024 del comprensorio forlivese – dice Moreno Zoli, portavoce del gruppo – . Daremo voce tramite il nostro canale Youtube a chi vorrà segnalare situazioni locali o esprimere le proprie opinioni".

Intanto il gruppo entra nel vivo della polemica cittadina che prende spunto dal post alluvione. "Le domande volte all’amministrazione comunale che aspettano ancora risposta sulla gestione dell’emergenza sono tante e continue. Queste sono però la punta di un iceberg di un malumore diffuso e generalizzato che questa amministrazione tende ad evitare non solo eludendo le risposte, ma accusando chi giustamente fa notare tutto questo, di avere fini politici ed elettorali o di voler strumentalizzare il tutto", si legge nel comunicato di ’Forlì si slega’.

Ecco le principali domande rivolte al Comune. Si vogliono sapere "i motivi della disorganizzazione e impreparazione della gestione della prima emergenza, che hanno causato ritardi a livello decisionale, lasciando volontari e squadre senza punti di riferimento precisi". Poi il movimento chiede spiegazioni sulle "dichiarazioni pubbliche del vice sindaco il 21 maggio, dove parlava delle difficoltà di trovare aziende e mezzi e di conseguenza di cercarle anche fuori Regione, quando aziende locali erano pronte ad intervenire e venivano ignorate nonostante avessero dato la propria disponibilità".

Altre critiche riguardano la disorganizzazione del sistema di sgombero e pulizia: "È successo che volontari con Bob Cat e altri mezzi che erano intervenuti a dare una mano, tornavano indietro per non avere trovato personale addetto ai coordinamenti". ’Forlì si slega’ conclude così: "Ancora adesso i cittadini alluvionati e con i fanghi da smaltire non hanno comunicazioni chiare su costi, modalità e tempistiche".

