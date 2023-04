"Forlì smantella palazzi pagati con soldi pubblici"

La riorganizzazione dei musei forlivesi finisce nel mirino dei Verdi. Un’interrogazione di Silvia Zamboni, consigliere regionale di Europa Verde, chiede alla giunta regionale "di fare chiarezza sulla riorganizzazione di biblioteche, musei, istituti culturali e patrimonio storico, finanziati in parte anche con fondi regionali. Mentre istituti culturali, come il Museo Archeologico, versano in stato precario già da lungo tempo, lascia alquanto perplessi il proposito di smantellare o trasformare la destinazione di altri istituti culturali perfettamente funzionanti, in cui sono state investite ingenti risorse pubbliche, anche regionali, per di più senza alcun riferimento ad adeguati studi preliminari e a progettazioni scientificamente fondate".

Zamboni prosegue: "Desta preoccupazione lo smantellamento del Museo di Palazzo Romagnoli per collocarvi una parte della biblioteca, attualmente racchiusa nel Palazzo del Merenda, che verrebbe di fatto smembrata. La sistemazione recentissima di Palazzo Romagnoli ha richiesto l’impiego di rilevanti risorse pubbliche, anche regionali, per il suo restauro".