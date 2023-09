Forlì, Soldi per Alluvionati e Manutenzione Polisportivi

Sono arrivati sul conto corrente del Comune di Forlì i soldi destinati a pagare il Cas (Contributo Autonoma Sistemazione) agli alluvionati che, non potendo rientrare nelle proprie abitazioni, hanno dovuto trovare un affitto o comunque una sistemazione altrove. A darne l’annuncio l’assessore al bilancio, Vittorio Cicognani, all’udienza della prima commissione ieri pomeriggio. "Verranno effettuati adesso tutti i bonifici – ha aggiunto l’assessore al welfare Barbara Rossi – a chi ne ha fatto richiesta per i primi tre mesi, cioè maggio, giugno e luglio".

Fra le altre entrate nel bilancio del Comune, l’assessore Cicognani ha anche riportato 174mila euro arrivati dai fondi per l’emergenza alluvione e destinati a risarcire l’ente di quanto speso per dare supporto, in pratica carburante e vitto, alla colonna mobile della Protezione civile nazionale che ha operato sul territorio nei giorni della catastrofe. "I soldi spesi in realtà - ha spiegato Cicognani -, sono stati 185mila euro, ma al momento della quantificazione ancora non si era in grado di avere la cifra puntuale e fu fatta una stima. Gli altri 11mila euro arriveranno in un secondo momento".

Grazie ad altri fondi arrivati in città dal Pnrr o da bandi assortiti è stato possibile allocare risorse dall’avanzo di bilancio anche alla manutenzione dei polisportivi. "In particolare – ha evidenziato l’assessore –, vogliamo andare a risanare la palestra della scuola di Villafranca. Poi arriveranno i rimborsi dello Stato".

