Forlì, nasce la Tangenziale est: "E si farà anche la ovest"

Forlì, 9 luglio 2023 – Sono partiti da Vecchiazzano, per la precisione da via del Partigiano, i lavori per la realizzazione del terzo lotto della Tangenziale est di Forlì, maxi opera che prevede un investimento complessivo di oltre 170 milioni di euro. L’intervento riguarda, in particolare, la realizzazione della bretella lunga 3,6 chilometri, che andrà a completare il tracciato dell’arteria, in totale di circa 17 chilometri. Il nuovo tratto fungerà anche da collegamento con la Ss 67 Tosco-romagnola e con l’ospedale Pierantoni-Morgagni.

Il tracciato, a sud della città, si innesterà nella sede attuale di via del Guado e terminerà poco più avanti della rotatoria di via Placucci, connettendosi allo svincolo posto al km 3,620. I lavori partiti da una manciata di giorni termineranno indicativamente a fine 2026 e comprendono la realizzazione di sei ponti-viadotti e due gallerie.

“La nuova bretella stradale, una volta conclusa, collegherà tutto il sistema tangenziale con l’ospedale – sottolinea Giuseppe Petetta, assessore comunale alla mobilità e viabilità –, che potrà essere raggiunto in modo diretto e molto più rapido da parte dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. Gli altri veicoli avranno l’accesso diretto interdetto e installeremo un sistema di videosorveglianza per controllare il flusso in questione".

La bretella metterà in connessione i quartieri di San Martino in Strada e Vecchiazzano sgravando dal traffico le arterie urbane e riducendo le emissioni di CO2. "Il terzo lotto, chiudendo l’anello che cinge Forlì, porterà benefici in termini di riduzione dei tempi di percorrenza e di innalzamento dei livelli del comfort di guida e della sicurezza stradale – precisa Petetta – e l’intervento dell’Anas è stato sollecitato dall’amministrazione comunale in alcuni passaggi migliorativi del tracciato".

Nello specifico, via Fratelli Cangini a San Martino in Strada non verrà tagliata a metà, come previsto nel progetto iniziale. Sono state infatti recepite da parte dell’Anas le osservazioni presentate dal Comune, dopo aver raccolto le istanze degli abitanti della zona. "Valuteremo poi soluzioni migliorative sull’impatto dell’opera e informeremo i quartieri interessati dagli interventi – spiega l’assessore – quando a settembre inizieranno i lavori più impegnativi, avendo già terminato le attività di bonifica per la presenza di eventuali ordigni bellici. Le opere che riguardano la tangenziale est erano attese da troppo tempo e siamo soddisfatti per essere riusciti a partire col cantiere, dopo una trattativa lunga e complessa".

Dei 3,6 km dell’opera appena iniziata circa 2 riguardano i sei ponti-viadotti e le due gallerie, che vedranno impegnate le aziende Amplia infrastrutture, Costruzioni edili Baraldini Quirino, Sersys Ambiente e Studio Mattioli’ per un intervento che ridisegnerà le rete viaria forlivese. "Inoltre – conclude Giuseppe Petetta – stiamo anche continuando a lavorare con Anas, Regione e Governo al progetto della tangenziale ovest, da San Varano fino a Villanova, per ottenere i finanziamenti necessari per la realizzazione di un’altra opera importante per il sistema della mobilità forlivese".