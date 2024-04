Forlì, ultimi sforzi per il primato. E occhio ad altre tre volate decisive

Per essere certa di chiudere al primo posto, Forlì deve vincere ancora 2 partite su 3. Arrivando a quota 52 punti, sarebbe irraggiungibile per la Fortitudo (che ha una partita in più da giocare, a causa di un recupero), che potrebbe fermarsi al massimo a 50 e non potrebbe far valere la differenza canestri favorevole.

PRIMATO DA BLINDARE

Ora non ci sono più partite facili: Vigevano cerca di consolidare l’ottavo posto, che vale salvezza e playoff; Cantù arriverà a Forlì consapevole di non potersi più permettere figuracce (male nell’orologio, sconfitta in Coppa); Latina – in ripresa – è una delle tre squadre in coda al girone Verde e verosimilmente all’ultima giornata, sul proprio campo, si giocherà tutto. Ad ogni modo, un ruolino di marcia da 2 vittorie su 3 non è impossibile e soprattutto il cammino della Fortitudo non pare più semplice. Domenica ad Agrigento trova una squadra a pari punti con Latina, poi recupera con Treviglio (mercoledì 10 aprile), dunque ospita pochi giorni dopo una big del girone Verde come Torino, infine chiude in casa di Trapani, capolista che avrà nel frattempo aggiunto anche i super rinforzi Stefano Gentile e Amar Alibegovic.

Attenzione, però. Se è vero che i biancorossi devono solo chiudere la pratica del primato, nel rush finale ci sono molte altre situazioni interessanti che incideranno sul cammino forlivese.

I DUE SECONDI POSTI

Se Forlì dovesse fare strada fino alla finale, potrebbe trovare la seconda del girone Verde oppure la terza del Rosso. Posti che si assegnano con una doppia volata: al momento la seconda del Rosso è Udine – pari con la Fortitudo ma con scontri diretti che parlano friulano –, tuttavia potrebbe finire alle spalle di Bologna, che ha appunto una partita in più da giocare. L’Old Wild West deve sperare in un passo falso altrui e realisticamente fare bottino pieno a Casale (altra squadra a rischio retrocessione), con Rieti e a Cantù.

Nel girone Verde equilibrio assoluto: Cantù e Torino sono pari per punti e partite giocate (ma i brianzoli hanno il 2-0 negli scontri diretti). Prossime rivali, due in casa e una fuori: rispettivamente Piacenza, Forlì e Udine; Rimini, Fortitudo e Verona per i piemontesi.

Difficile che nella lotta si inserisca Rieti, che è quarta a -4 (anche se la differenza canestri la premierebbe con la Reale Mutua). La situazione dei laziali pare dunque più definita: dovrebbero trovare Trieste, quinta, nel quarto di finale che si accoppia potenzialmente con quello dell’Unieuro.

MINE VAGANTI

Questi calcoli non tengono conto delle squadre fra il sesto e il nono posto del girone Rosso, che stanno tutte viaggiando fortissimo. Le suddette Cantù e Torino se la vedranno ciascuna con una tra Rimini (sesta, 30 punti), Cividale (28, unica squadra di tutta l’A2 imbattuta nella fase ad orologio), Piacenza (28) e Cento (26, recentemente rinforzata da Bernardo Musso). Da settima, Rimini finirebbe nel tabellone di Forlì, anche se potrebbe eventualmente trovarla solo in finale.

CHI NEI QUARTI?

Vigevano-Forlì, che si gioca domenica, può essere un antipasto di playoff. Al momento, infatti, i lombardi sono ottavi. Potrebbero addirittura ‘vedere’ il 7° posto di Treviglio (+2), ma la differenza canestri è negativa, così come contro la Juvi Cremona (-4). Viceversa non hanno ancora chiuso i conti con la Luiss, nona: +4, ma 0-2 nelle sfide dirette. Il calendario dei gialloblù, reduci da un -46 a Trieste, è più duro: nell’ordine, Forlì, Cento e Cividale. Per Roma: Chiusi, Rimini e Nardò. Dalle posizioni di vertice alla salvezza, passando per la zona playoff, tutti i nodi stanno per venire al pettine.