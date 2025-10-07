Forlì: un mese dopo, va ancora peggio. Domani Cento, poi tre partite terribili

Due sconfitte nelle prime 3 partite (mai successo nell’era-Martino), 3 su 4 partite ufficiali (contando anche la Supercoppa), il tutto dopo un precampionato balbettante. Soprattutto c’è la sensazione che, anziché migliorare, l’Unieuro stia peggiorando. Se per esempio la sconfitta contro Cividale a metà settembre era arrivata in volata dopo un buon avvio, a Rieti Forlì è evaporata precipitando da -15 a metà fino al -40 del 30’ (-30 finale).

Per capire in quale baratro la Pallacanestro 2.015 sia finita, va detto che il -43 sul 72-29 e sul 74-31 è lo scarto più ampio mai toccato nella storia decennale della società: il picco negativo era il -40 del 16 maggio 2021, sul 53-93 contro Torino (il divario finale fu però più ampio di domenica: 56-93, -37).

Coach Antimo Martino ha parlato di "prestazione indecente" e "vergogna", per aver "mollato mentalmente di fronte alle difficoltà". Già in precampionato contro Cento (al torneo di Lignano Sabbiadoro) aveva detto: "Siamo mancati completamente per intensità e durezza mentale, con degli standard difensivi molto lontani da quelli che vogliamo raggiungere". Era il 5 settembre. Un mese dopo – e attenzione, perché domani sarà proprio Cento a ospitare l’Unieuro – la situazione non è affatto migliorata, e non c’entrano le condizioni fisiche di Del Chiaro (out) e Pepe (centellinato). Al momento, in partite ufficiali, Forlì ha battuto solo la neopromossa Ruvo di Puglia che finora non è ancora neanche andata vicina a vincere (-36 con Brindisi, -13 all’Unieuro Arena e -15 a Pesaro; la Vuelle, domenica, ha sfiorato il +30 addirittura nel 2° quarto). I biancorossi sono a loro volta una delle squadre più in difficoltà dell’intera A2.

Cosa sta succedendo? Le prestazioni difensive sono la costante delle sconfitte. Vuoi per i 52 punti concessi nel secondo tempo in Supercoppa, vuoi per il 45% da tre della Juvi o i 24 punti di Panni, fino ad arrivare ai 90 subiti domenica (era già successo in precampionato). A queste difficoltà, si sono aggiunte quelle inaspettate dell’attacco, visto che le bocche da fuoco non dovrebbero mancare, tanto tra gli esterni (Allen, Harper, Pepe, Aradori), quanto per lunghi più perimetrali che in passato (Gaspardo e Masciadri). Invece Forlì ha tirato col 27% da tre a Cremona e il 26% domenica, condito da 22 palle perse.

Soprattutto ha colpito il riferimento di coach Martino a "tiri non presi per poco coraggio". Qualcosa di difficile da immaginare in una formazione con otto giocatori dai 32 anni in su, non certo timidi o inesperti. Altra frase rivelatrice: "Dobbiamo trovare delle gerarchie, dobbiamo trovare dei riferimenti". Il tema, ancora una volta, è più mentale che tecnico. E sembra riferirsi a qualcuno dal quale Martino si aspettava un impatto che non sta ricevendo.

Difficile capirlo, dopo Rieti. Perché è impossibile salvare chicchessia. I due americani hanno toccato la doppia cifra ma con numeri molto negativi (nei 26’ con Allen, Forlì ha accumulato un passivo di 34 punti). Spicca, comunque, lo scarso contributo fin qui di Pietro Aradori, ex Nazionale che doveva dare punti dalla panchina – un po’ come il Cinciarini delle migliori stagioni – e finora ne sta producendo 5,33 col 20% da due e il 25% da tre in 19’. Non ha ancora dato un assist. Domenica ha segnato gli ultimi 5 punti dei suoi, altrimenti avrebbe chiuso a zero.

Nelle sue precedenti stagioni, coach Martino ha sempre trovato il bandolo della matassa. Stavolta – se, come ha ribadito, il problema non è tecnico o tattico – deve trovare una reazione positiva del gruppo: il paradosso è che non ci sarebbe bisogno di spiegazioni o di sproni visto che sono tutti veterani o quasi. A meno che il problema, sia a livello atletico sia di ‘fame’, non sia proprio l’alta età media del gruppo. E attenzione, perché dopo la trasferta di Cento c’è un trittico dalla temperatura elevata: Cividale e Scafati al Palafiera, poi Brindisi. Ovvero la vincitrice della Supercoppa e due delle favorite alla promozione.