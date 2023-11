Forlì, un referendum per Zattini. Il primo sindaco di centrodestra ha un solo vero nemico: l’alluvione

"Non è il momento di pensare ai beni materiali. Salite ai piani superiori delle abitazioni". È stato proprio un video del sindaco Gian Luca Zattini, rapidamente circolato su migliaia di telefonini, ad annunciare l’imminente arrivo della piena, nel pomeriggio del 16 maggio. Zattini è stato il primo sindaco di centrodestra della storia di Forlì e verrà ricordato anche per l’alluvione. Con opinioni spesso diametralmente opposte. Il disastro è distante sei mesi; guardando al futuro, ne mancano altrettanti alle elezioni del 2024. E la grande esondazione è già il tema più caldo nella campagna elettorale.

Fino al 16 maggio, il bis del centrodestra sembrava ormai scontato. Già sindaco di Meldola, 68 anni, professione dentista, Zattini non ha avuto tessere di partito se non quella della vecchia Democrazia Cristiana. Cattolico, da giovane era uno scout: ecco l’identikit del primo cittadino uscente. Politicamente, ha tenuto la barra al centro, gestendo le richieste degli alleati: "Il sindaco si fa uno alla volta", ama ripetere. Ha condannato apertamente il fascismo e si è smarcato dalle posizioni più marcatamente di destra quando un suo assessore ha concesso il patrocinio alla festa delle famiglie arcobaleno. Nei suoi primi quattro anni, ha puntato sul recupero dell’ex zuccherificio Eridania e di altre aree. Ma l’alluvione è destinata a cambiare le carte in tavola: si stima che un terzo dei forlivesi (118mila residenti) sia stato toccato, mentre la superficie ricoperta dalle acque dei tre fiumi cittadini è arrivata al 40%. Senza contare le vittime: tre.

Nelle prime settimane post disastro, Zattini si è commosso più volte in pubblico, ha chiesto scusa, ha definito l’alluvione "la fine del mondo, dicendo che "ha azzerato la mia autostima". Al contrario, si è rianimata l’opposizione, che tuttora non ha un candidato da opporre ma contesta alla giunta di aver fatto troppo poco: nemmeno un’assemblea pubblica con chi ha subìto danni. La maggioranza di centrodestra aveva lanciato l’idea di utilizzare le donazioni raccolte dal Comune come fondo di garanzia affinché le banche concedano mutui per la ricostruzione dei privati, ma l’idea si è rivelata impopolare: è stato necessario il dietrofront. Le opposizioni hanno contestato anche l’investimento di oltre mezzo milione – in quest’anno così particolare – su luminarie natalizie e videomapping.

Il sondaggio annuale del Sole 24 si è tenuto proprio nei 40 giorni dopo l’alluvione: su un campione di 600 forlivesi, il 54,4% ha risposto che voterebbe Zattini. Un giudizio positivo anche sulla gestione dell’alluvione? E sarà confermato? In altre parole: le urne fotograferanno un quadro di concordia cittadina oppure la voglia di cambiamento tra le polemiche?

A sinistra, il Pd cerca di cucire alleanze (ma Italia Viva potrebbe appoggiare il centrodestra) e soprattutto la figura giusta per riconquistare il municipio. Ed è qui che le difficoltà del partito un tempo egemone appaiono evidenti: Maria Giorgini, segretaria della Cgil e attivissima a fianco degli alluvionati, ha detto no; in salita anche la strada che porta a Graziano Rinaldini, ex presidente del colosso cooperativo Formula Servizi. Ma le amministrative saranno soprattutto un referendum su Zattini.