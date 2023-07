Forlì, vento a 100 km/h: rami e alberi caduti, auto danneggiate. Il sindaco: “Attenti a spostarvi”

Forlì, 25 luglio 2023 – Raffiche di vento che hanno sfiorato i 100 chilometri orari hanno investito la città di Forlì e il suo comprensorio alle 6 di mattina. Non si contano i rami e gli alberi caduti: la prima luce della giornata ha illuminato un panorama desolante con il verde delle foglie lungo le strade o addirittura sopra l’asfalto. In qualche caso ci sono stati disagi alla circolazione. Alcune macchine sono state danneggiate da rami caduti. Una zona nevralgica spazzata dal vento è quella di viale Due Giugno e viale Spazzoli: lì, un grosso ramo ha sfondato i vetri di un veicolo. Le segnalazioni, col passare delle ore, si moltiplicano: alberi caduti in via Ponte Rabbi, a Vecchiazzano; in via Valsalva; in viale Matteotti; in via Ravegnana vicino alla chiesa di Santa Maria del Fiore; viale Corridoni, via Medaglie d’Oro, viale Fulcieri, via Balzella, via Ca’ Rossa. In via Giottoli è caduto sul marciapiede addirittura un lampione. I vigili del fuoco sono intervenuti per alcune case scoperchiate dal vento in via Bertarina e nella frazione di Petrignone. Si sta controllando il tetto del centro commerciale ex Bennet a Forlimpopoli.

A Castrocaro si lavora sui rami caduti in viale Marconi e via Mengozzi, oltre che nel giardino Cosimo I de’ Medici a Terra del Sole. A Modigliana, paese più volte martoriato dagli eventi atmosferici, è caduto un albero nell’area verde di via Zaccagnini: nel crollo è stato distrutto un gioco per bambini installato appena l’anno scorso. Alcuni guardrail di plastica sono volati via lungo la Faentina, subito ripristinati.

Un grosso ramo caduto in viale Due Giugno

Si attende di fare una conta dei danni dell’agricoltura, che si preannuncia ancora una volta – l’ennesima, dopo l’alluvione e la grandine – molto pesante visto che nella migliore delle ipotesi la frutta è caduta a terra, per non parlare delle piante distrutte.

Sui social network (pagina Facebook Meteo Pedemontana Forlivese) sta circolando l’immagine di un divano finito in mezzo alla rotonda di porta San Pietro, tra corso Mazzini e via Ravegnana: secondo la segnalazione di una cittadina, sarebbe stato trascinato lì dal vento.

“I vigili del fuoco, la polizia locale e i tecnici di Hera sono sul posto per il ripristino di tutte le situazioni pericolo”, scrive su Facebook il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, che avverte anche di “prestare massima attenzione negli spostamenti”. A breve si riunirà il Centro operativo comunale, che mette insieme Comune, Prefettura, Protezione civile, tecnici e forze dell’ordine: una misura che è stata adottata anche nei giorni più neri dell’alluvione.

Si segnalano disagi per la circolazione dei treni tra Forlì e Faenza.

A Bertinoro ci sono alberi caduti in via Polenta Nuova (nell’omonima frazione), via Bagalona, via del Soccorso. Un tronco è caduto in via del Ciliegio a Forlimpopoli, dove sono in corso controlli ad ampio raggio sulle alberature nelle zone più colpite. Non ci sarebbero persone ferite.