Forlì verso una serie C con grandi piazze. Fino a 4 derby. E magari addirittura la Samp

È festa in città per la promozione – storica, dopo 8 anni – del Forlì che torna nel calcio professionistico. Si tratta di un risvolto decisamente importante non solo a livello sportivo ma per tutta la città, in previsione del prossimo campionato di Serie C che porterà allo stadio ‘Morgagni’ compagini blasonate e storiche, e le loro robuste tifoserie.

Quest’anno il picco di spettatori nelle gare casalinghe si è toccato nel derby contro il Ravenna. Il match (decisivo e vinto) contro il Ravenna ha riacceso una fiammella d’entusiasmo: quel colpo d’occhio da tutto esaurito con 3.500 spettatori potrebbe ripetersi. Un indotto e una vetrina per la città. Con molta probabilità, il Forlì verrà inserito nel girone B della Serie C, che comprende generalmente le squadre del centro Italia, dall’Emilia-Romagna alla Toscana, fino all’Abruzzo e forse anche la Liguria.

Proviamo allora a tracciare un ‘girone dei sogni’, per il prestigio delle avversarie, il loro richiamo e la possibilità di vedere il ‘Morgagni’ pieno. Con i campionati ancora in corso, è impossibile dire con certezza quali squadre saranno le avversarie dei biancorossi nella stagione 2025/26, ma, al netto degli ormai prossimi verdetti tra serie B e C, ragioniamo sulle possibilità, rispettando la geografia.

Per esempio, è fin troppo facile immaginare il ritorno del derby contro il Rimini, che milita in C. E anche il Ravenna potrebbe esserci, grazie a un ripescaggio che negli ambienti del calcio viene considerato possibile, in virtù della vittoria della Coppa Italia di serie D e dei criteri meritocratici ed economici della Lega. Il prossimo anno quindi si potrebbe riproporre, tra i professionisti, il derby che ha infiammato il ‘Morgagni’ quest’anno.

Molto probabili Livorno e Sambenedettese, promosse dai gironi E e F di Serie D: le loro tifoserie sono tra le più note tra i dilettanti per le coreografie sceniche e vistose, oltre che per l’attaccamento forte alla maglia. Entrambe si collocano ai vertici della classifica per media spettatori: circa 5mila le presenze stabili al ‘Picchi’ di Livorno e al ‘Riviera delle Palme’ di San Benedetto del Tronto.

Detto del Rimini, nell’attuale girone B di Serie C ci sono oggi squadre come Pescara, Carpi, Perugia, Ascoli e Spal, tutte con precedenti – in alcuni casi anche recenti – in serie A. l’accesso proprio alla Serie B. La Spal lotta per salvarsi ma sarebbe un altro derby regionale (si gioca a Ferrara), così come il Carpi che ha una lunga tradizione di rivalità col Forlì, rinverdita nelle ultime stagioni in D. Dalla serie B potrebbe arrivare un’altra emiliana: la Reggiana, che rischia di retrocedere. E sarebbe clamoroso se si giocasse contro la Sampdoria: i genovesi, campioni d’Italia nel 1991, oggi sarebbero salvi ma sono tuttora a rischio. La Samp è tra le compagini più seguite della B: potrebbe essere inserita nello stesso girone del Forlì in caso di retrocessione, e rappresenterebbe sicuramente la rivale più blasonata del girone. Tra le società geograficamente vicine c’è anche la Ternana, se non sarà promossa dalla C alla B.

Infine, la serie C ospita da qualche anno le formazioni ‘satellite’ dei grandi club di serie A: il Rimini, per esempio, ha già affrontato il cosiddetto ‘Milan Futuro’. Il Cesena, quando era in C, se l’è vista con la Juve Next Gen, senza contare l’Atalanta under 23 e l’arrivo di un’analoga rappresentativa dell’Inter. In questo caso, nonostante i nomi roboanti, magari i tifosi non sono molti, ma i campioni di domani possono essere un richiamo anche al ‘Morgagni’. Con tutto il rispetto, un’altra cosa rispetto ad Altopascio, Sammaurese, Corticella e Sasso Marconi affrontate quest’anno.