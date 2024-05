Forlì-Vigevano, il derby infinito di Garelli: "Unieuro protagonista anche senza Allen"

Stagione 2000/01 a Forlì con la Libertas di via dei Mille. Poi dal 2001 al 2004 a Vigevano. Nel 2004/05 e dal 2006 al 2008 ancora a Forlì, stavolta FulgorLibertas. Dal 2008 al 2010 di nuovo a Vigevano. Nel 2015 ritorno in biancorosso per la rifondazione societaria: questo il curriculum di Gigi Garelli.

Garelli, il quarto di finale playoff che scatta domenica è un vero derby, per lei.

"Sono le due realtà dove ho ottenuto i traguardi più importanti: due promozioni dalla B, una dalla B2, una Coppa Italia di B con Forlì, il premio di allenatore dell’anno in A2 a Vigevano".

Ha ancora contatti con i prossimi rivali dei biancorossi?

"Sì. La società è cambiata ma l’attuale general manager Marino Spaccasassi era il mio team manager. E anche con i tifosi. Qualche giorno fa mi hanno contattato per chiedermi un video: hanno ideato lo slogan per la sfida con Forlì, ‘non succede, ma se succede...’, volevano che diventassi anch’io un testimonial. Ho fatto presente che non posso proprio...".

Lei è infatti uno dei fondatori della Pallacanestro 2.015. Ma guidò anche l’ultima Vigevano di A2 e ai playoff, 14 anni fa.

"Dopo la promozione del 2009, a novembre non arrivarono più gli stipendi. Tutti ci pronosticavano ultimi. Nonostante ciò, arrivammo sesti e giocammo gara4 in casa avanti 2-1 contro Reggio Emilia. Alla fine perdemmo 3-2 e l’anno successivo la società non si iscrisse al campionato. Nonostante il nuovo palasport".

Quello dove Forlì ha giocato nella fase a orologio?

"Sì. Lo inaugurammo noi in gara3 nel 2010. Tremila persone, pur con limiti alla capienza dovuti al fatto che i lavori erano finiti in extremis".

Nella sfida di aprile c’è stato sì calore, ma anche tensione.

"Ho letto, ma non ho osato chiedere né agli amici di Forlì né a quelli di Vigevano. Auspico una serie playoff con grande partecipazione, ma corretta".

Nell’autunno 2006, Vigevano-Forlì col suo ritorno da ex. Non andò benissimo...

"Mi presi degli sputi. E la loro curva srotolò un enorme striscione: ‘finalmente Garelli e Michelon sposi’. Erano i tempi delle primissime unioni civili...".

Ma cosa le rimproveravano?

"Nella stagione 2003/04 avevo difeso la squadra e anche Michelon, che poi ho voluto con me anche a Forlì, finendo per diventare io il bersaglio della contestazione. Non solo: nel 2007/08, a fine partita, mi rifiutai di salire in tribuna stampa. Chiesi di parlare col capo degli ultras. Per dieci minuti ci insultammo, dovettero dividerci. Poi ci abbracciammo".

Pace fatta?

"Quella stagione finì con una mia frase diventata ormai celebre...".

‘Vaffa... a te e a chi ti ha voluto’: la disse a Juan Manuel Moltedo e al ds Roberto Arpaia, da poco scomparso. Con Forlì lei aveva chiuso.

"E mi richiamò Vigevano. Chiesi: siete sicuri che gli ultras non mi contestino? Risposta: sono loro che ti vogliono...".

E com’è la Vigevano di oggi?

"Carica, ma anche consapevole della forza di Forlì. Vero che manca Allen, ma anche loro hanno problemi fisici: D’Alessandro out e altri non al top. La stagione di Vigevano è già positiva: dopo una promozione dalla B inaspettata, nel 2023, hanno retto in A2".

Corsi e ricorsi storici: Forlì contro coach Lorenzo Pansa ‘underdog’. Lei ne sa qualcosa...

"Semifinale playoff 2016, in B, lui allenava Valsesia: loro sesti, noi secondi. Quella Valsesia aveva diversi giovani che poi sono esplosi, la Vigevano di oggi forse è diversa. Ma Lorenzo resta un bravo allenatore".

Sotto 1-2, voi rimetteste in campo Sebastian Vico. Coach Martino non può fare altrettanto con Kadeem Allen.

"A Vico diedero 3 settimane di stop, tornò dopo 12 giorni. Lo so, Allen non ci sarà. La sua importanza non si discute, eppure... Forlì mi ha dato una sensazione di grandissima solidità anche quando mancava qualcuno. Ancor più di anno scorso".

Cosa intende?

"Ho letto che ha avuto assenze in 10 partite e ne ha vinte 8: perché giocava allo stesso modo, ed è questo che deve dare fiducia a Martino e ai suoi. Certo, tutti dovranno dare qualcosa in più. Valentini, in particolare, può e deve tornare quello di anno scorso. E oltre a questo c’è il pubblico".

Sta dicendo che Forlì può comunque puntare alla A?

"Può comunque arrivare in finale. Poi chissà...".

Si dice che gli infortuni uniscono il gruppo: retorica o realtà?

"Verissimo. Lo testimonia proprio la mia Vigevano del 2009: prima di gara1 di semifinale, perdiamo Zaccariello per la frattura di uno zigomo. Mai avrei voluto perdere il mio miglior difensore sugli esterni. Incredibilmente, non ne risentimmo: vincemmo 3-0 la semifinale e 3-1 la finale, tutti diedero di più. Oppure penso alla Coppa vinta con Forlì nel 2016, senza Vico e Rombaldoni".

A proposito: quanto conta aver vinto la Coppa? Lei poi salì...

"Moltissimo. Dà grande fiducia".

I suoi playoff con Faenza, invece?

"Siamo settimi, troviamo un’altra mia ex squadra, la Libertas Livorno. Da quando sono tornato a 5 giornate dalla fine abbiamo tolto il ‘freno a mano’, battendo Ruvo di Puglia, Roseto e cogliendo una chance a Imola, in rimonta. Spero che mostreremo questa versione garibaldina...".

Prima citavamo indirettamente Arpaia. Un suo ricordo degli anni della B1?

"Un personaggio unico, grande appassionato, dirigente vecchio stampo di un basket che non esiste più, legato alla sua terra al punto da sostenere che ai giocatori poteva offrire qualcosa in meno: ‘Qui vengono a stare bene’, diceva. Un altro mantra con cui chiudeva le discussioni riaffermando il proprio primato era questa: ’a capire poco di basket, qui, ci sono già io’. Abbiamo anche litigato, certo. Ma secondo me lo faceva apposta, sapeva quali corde toccare per tirare fuori il meglio da ciascuno. Se la fiamma del basket è rimasta accesa, a Forlì, è stato anche merito suo".