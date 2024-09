Forlifarma al top. Utile di 800mila euro. Medicine e servizi: ora si prenotano online

Forlifarma chiude il 2023 con un bilancio decisamente positivo, confermandosi come una realtà solida per il territorio. Con un utile netto di oltre 800mila euro, la società ha ottenuto il miglior risultato dalla sua fondazione. Questo successo economico, tuttavia, non è solo una cifra su un bilancio: rappresenta una risorsa preziosa per la comunità.

"La missione quotidiana del farmacista comunale – spiega Luca Pestelli, amministratore unico di Forlifarma – è in primo luogo quella della tutela della salute del cittadino. I risultati più importanti li abbiamo avuti valorizzando la professionalità del personale con 542 ore di formazione, l’inserimento di contratti più stabili e l’assunzione di 10 nuovi dipendenti sotto i 40 anni che si inseriscono nella squadra dei 74 farmacisti complessivi".

Il 2023 è stato un anno ricco di eventi simbolici, con tre importanti anniversari: 120 anni dall’apertura della prima farmacia comunale a Reggio Emilia, che ha aperto la strada alla creazione della rete odierna di servizi pubblici; i 60 anni dalla fondazione della Farmacia De Calboli a Forlì; i 20 anni dall’avvio di Forlifarma. Le farmacie comunali si sono confermate un presidio essenziale per la salute pubblica. I numeri lo confermano: 88.128 prenotazioni Cup gestite, 1.037 elettrocardiogrammi di prevenzione effettuati e 975 autotest diagnostici.

Forlifarma è un’azienda controllata da Livia Tellus Romagna Holdings, strumento organizzativo dei 15 Comuni soci tra qui quello di Forlì: "I risultati economici ottenuti sono buoni – dichiara Antonella Danesi, presidente della società – e questo permette un reinvestimento in termini di servizi alla comunità". Il bilancio sociale 2023 mette in luce anche le numerose collaborazioni che Forlifarma ha attivato con istituzioni, associazioni locali e organizzazioni di volontariato. "Grazie a questo contesto di proficua sinergia tra pubblico e privato – sottolinea Alessandro Malossi, presidente dell’Ordine dei Farmacisti provinciale – abbiamo potuto creare un tavolo di confronto con l’Ausl Romagna e ottenere corsi di aggiornamento per i nostri professionisti. Riceviamo pochissime segnalazioni di disservizi questo ci fa capire che la qualità dei nostri servizi è alta".

I risultati ottenuti soddisfano anche il Comune: "Anche se dal punto di vista economico forse non era la scelta più remunerativa – sottolinea Vittorio Cicognani, assessore al bilancio – abbiamo deciso di aprire due nuove farmacie, inaugurate a maggio di quest’anno, una a San Leonardo e una a Villanova. L’obiettivo era quello di contribuire alle esigenze dei cittadini". Di pari passo all’ottimo risultato di bilancio, Forlifarma sta investendo nella transizione digitale attraverso il restyling completo del suo sito web.

"Il prossimo obiettivo – conclude Pestelli – è quello di dare la possibilità agli utenti di prenotare i farmaci, visite ed esami direttamente dal sito scegliendo la farmacia, i giorni e gli orari più comodi. Speriamo di poter iniziare a offrire questo servizio già nelle prossime settimane. La diffusione capillare delle farmacie le rende un importante avamposto di salute sul territorio: la sfida del futuro sarà quella di ampliare le prestazioni erogabili".

Valentina Paiano