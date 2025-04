Forlifarma, lavori in corso . Ospedaletto, la farmacia si rinnova: "Spazi funzionali e più servizi"

Mercoledì scorso la farmacia comunale Ospedaletto si è trasferita – temporaneamente – dallo storico immobile di via Ravegnana 384, sulla rotatoria dell’omonimo quartiere forlivese, all’attiguo stabile di via Cervese 10. Lo spostamento provissorio consentirà a Forlifarma Spa di effettuare, nella struttura di via Ravegnana, dei lavori programmati di ristrutturazione, adeguamento e ammodernamento impiantistico, per riqualificare e rifunzionalizzare i locali. Opere già avviate e che richiederanno 3 mesi per essere completate, interessando, con un completo rinnovo degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, anche gli ambulatori medici situati ai due piani superiori della farmacia. Dopo una chiusura di pochi giorni, necessaria al trasloco, si è già messa in moto la squadra di 6 farmaciste (cui si aggiunge una commessa di farmacia e un’addetta alle prenotazioni Cup), diretta dalla dottoressa Fabiana Leoni. La sede provvisoria sarà aperta al pubblico dal lunedì al sabato (8-13 e 15.30-19.30), fino alla seconda metà di giugno.

"Quest’investimento è finalizzato a rispondere più efficacemente alle esigenze dei cittadini – spiega l’amministratore unico di Forlifarma Spa, Vittorio Manes –. I lavori serviranno a realizzare spazi più funzionali e ampi: inizieremo a dare la possibilità di effettuare, in convenzione e non, autoanalisi, elettrocardiogramma ed altri esami quali holter cardiaco e holter pressorio, grazie a una stanza aggiuntiva di 9 metri quadrati che otterremo rimodulando gli ambienti e sfruttando tutte le potenzialità dell’immobile. Il comfort per le farmaciste e per gli utenti sarà quindi superiore". In più, come spiega Manes, "l’obiettivo è di estendere l’apertura al pubblico, attuando un orario continuato dalle 8 alle 19.30 dal lunedì al sabato".