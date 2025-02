Forlifarma promossa da un questionario con 503 risposte

Le Farmacie Comunali diventano sempre di più la scelta dei forlivesi e forlimpopolesi in tema di benessere e salute, grazie alla professionalità e alla capacità d’ascolto e consulenza del personale in servizio nelle 10 farmacie presenti nel capoluogo e in quella di piazza Martiri di Cefalonia a Forlimpopoli. Lo sancisce l’indagine periodica sulla qualità e sull’efficacia dei servizi che Forlifarma Spa ha condotto a dicembre nelle 11 farmacie comunali del territorio, attraverso 503 questionari-intervista.

L’81% degli intervistati ha dichiarato di ricorrere a punti vendita di Forlifarma in via esclusiva o prevalente. Ne consegue che la frequenza d’accesso è decisamente elevata: almeno mensile per il 51% dei cittadini, prevalentemente di genere femminile e tra i 35 e i 60 anni di età. Dai dati emerge come siano persone, prodotti, servizi e orari d’apertura a fare la differenza e a indirizzare una scelta consapevole e mirata. Oltre alla disponibilità dei prodotti e agli orari ampi e differenziati, a rendere molto apprezzato il servizio è l’operato di farmaciste e farmacisti: capacità d’ascolto, di fornire consigli e consulenze personalizzate, cortesia, riservatezza e discrezione.

Su questa linea, Forlifarma Spa ha recentemente ottenuto la Certificazione di Sistema di Gestione per la Parità di Genere UNI PdR 125:2022, un’attestazione rilasciata da Bureau Veritas Italia. La certificazione riguarda le misure adottate da Forlifarma Spa per garantire la parità di genere nel contesto lavorativo, garantendo una cultura aziendale improntata al rispetto, alla tutela e alla valorizzazione delle diversità. La Certificazione di Parità è una garanzia per i dipendenti di essere valorizzati al massimo e impegna a un miglioramento continuo, ma il suo raggiungimento fotografa e sancisce una realtà che in Forlifarma Spa è già da tempo orientata in tal senso. Non solo per la prevalente presenza femminile nella pianta organica (74 donne sul totale di 83 dipendenti), ma anche per le tutele e le garanzie fornite con il nuovo contratto integrativo aziendale, con l’elasticità in tema di orari e l’attenzione e vicinanza massime ai bisogni delle lavoratrici madri sin dai primi mesi di gravidanza.

