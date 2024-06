Forlimpopoli, 25 anni di Protezione Civile

I 25 anni sono sempre un compleanno speciale, specialmente per un’associazione di volontariato. A festeggiare oggi il suo primo quarto di secolo di storia è la Protezione Civile del Forlimpopoli. Era infatti il 1999 quando, in seguito a una missione umanitaria in Kosovo, si gettarono le basi dell’associazione volontariato Protezione Civile Forlimpopoli ‘Valerio Grassi’ (questo il nome ufficiale del gruppo), che da allora non si è più fermata.

Sempre in prima linea nelle emergenze, i volontari della Protezione Civile artusiana si impegnano anche in attività di prevenzione ed educazione, partecipando assiduamente, con servizi di vario genere, alle iniziative della città, dalla Segavecchia alla Festa Artusiana, dove quest’anno si occuperanno della sicurezza dopo aver passato anni anche a proporre uno stand gastronomico.

"Il senso della comunità è nel nostro dna – spiega la presidente dell’associazione Marta Benvenuti – e per questo cerchiamo di essere presenti sempre nelle occasioni che coinvolgono la cittadinanza, come segno del nostro legame ad essa. E i cittadini di Forlimpopoli lo riconoscono, e ci sono sempre vicini nei momenti di bisogno". Da qui la scelta di festeggiare insieme a tutta la città il tanto lavoro svolto in questi primi 25 anni di attività.

L’appuntamento è per oggi a partire dalle ore 17 in piazza Garibaldi, quando saranno inaugurati tre nuovi mezzi entrati nella dotazione del gruppo grazie a donazioni e alla raccolta fondi attivata dopo l’alluvione del 2023: si tratta di un pick up, di un’auto attrezzata per il trasporto dei disabili e di un carrello per le emergenze idrauliche, dotato anche di una torre-faro. In piazza ci sarà inoltre un’esposizione di parte dei mezzi che la Protezione Civile forlimpopolese ha utilizzato nel corso di questi 25 anni.

Alle ore 19 ci si trasferirà in piazza Fratti per un apericena aperta a tutta la cittadinanza. Infine, alle 20.30 sul palco dell’arena Verdi (sempre in piazza Fratti) prenderà il via una serata di testimonianze, momenti musicali, riconoscimenti, per ripercorrere tutti insieme le tappe salienti della vita dell’associazione. Per l’occasione è stato pubblicato anche un libretto con una sintesi della storia della Protezione civile artusiana, che sarà distribuito ai partecipanti. La partecipazione alla festa è libera e la cittadinanza è invitata.