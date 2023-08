Forlimpopoli, 50 candeline per la vetreria ’La nuova’

È un traguardo speciale quello appena raggiunto dalla ’Vetreria La Nuova’ di Forlimpopoli che ha appena spento le sue prime 50 candeline.

L’attività nasceva esattamente il 25 luglio del 1973 da un’idea di Armando Olivucci e della moglie Michela, insieme alla quale ha avviato l’attività quando aveva solo 28 anni. Insieme a lui c’erano pochi collaboratori fidati che sono rimasti in azienda fino alla pensione.

Pian piano la vetreria è diventata sempre più grande e si è trasferita diverse volte (ma sempre rimanendo a Forlimpopoli) fino ad approdare alla sede attuale, in via Silver Sirotti, dove i soci contano sul lavoro di una quindicina di dipendenti con varie mansioni. Ora, anche se Armando e Michela sono sempre molto attivi nella loro azienda, il timone è passato nelle mani dei loro figli, Alan e Gimmy, che insieme portano avanti la storia di famiglia attraverso i mutamenti che il lavoro impone per rimanere sempre all’avanguardia in un campo in continuo cambiamento.

"Siamo molto fieri di essere arrivati a questo anniversario speciale – sottolineano –, ma vogliamo ricordare che questo splendido traguardo l’abbiamo raggiunto anche grazie a tutti i nostri collaboratori, ai fornitori e ai clienti: ciascuno ha apportato un tassello importantissimo".