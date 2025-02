Forlimpopoli, al Folk Club arrivano i Morrigan’s Wake

Torna sul palco del Forlimpopoli Folk Club una vecchia conoscenza della Scuola di Musica Popolare, i Morrigan’s Wake. Domani alle 17 in sala Aramini (via Ghinozzi 3) risuoneranno le musiche di area celtica del gruppo ravennate. La formazione è composta da Davide Castiglia al violino, Tiziana Ferretti alla voce e bodhran, Francois Gobbi al basso, Maurizio Lumini alla fisarmonica, Barbara Montarini al flauto dolce, tin e low whistles, Massimo Pirini alla chitarra acustica e alla voce. Il 2025 scandisce il 44° anno di attività del gruppo ravennate, che può a ben diritto considerarsi tra i gruppi pionieri e più longevi nell’ambito della musica celtica in Italia. Il repertorio si è via via spostato, nell’arco di questi anni, dalla musica bretone a quella irlandese, passando attraverso incursioni nella musica popolare padana per poi approdare in modo più convinto alla musica scozzese. Oggi il concerto è un’alternanza di danze (jigs, reels, polkas), ballate e di slow airs arrangiate sia in maniera tradizionale, sia dando sfogo a licenze compositive che comunque rimangono ancorate agli schemi della musica tradizionale dell’area celtica del nord-Europa. Il gruppo ha all’attivo sette album. Ingresso a offerta libera. Per informazioni: musicapopolare.net. Matteo Bondi