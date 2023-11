Forlimpopoli, al museo ’Venere cerca casa’

Il Museo Archeologico di Forlimpopoli aderisce ad ‘Avventure fra le pagine’, l’evento diffuso nei musei e spazi culturali italiani che si svolge da oggi a domenica. Per l’occasione il Maf propone tre pomeriggi dedicati alla lettura. Il primo incontro è oggi alle ore 15,30. In programma la lettura del libro ‘Venere cerca casa’ di Cecilia Cesaroni e, a seguire, i bambini, assieme ai loro genitori, potranno sfogare la loro fantasia, creando personaggi che si uniscano al Cirque du Planteil (il nome del circo a cui si aggrega la protagonista nel corso della storia). La partecipazione è gratuita. Domani, sempre alle ore 15,30, si terrà ‘Biblioavventure’: ogni partecipante potrà realizzare il suo personale libricino da colorare, decorare e riempire di segreti, partendo da un semplice foglio di carta. Infine, domenica alle ore 15,30 il ciclo si chiude con ‘Brunoro II: un guerriero in biblioteca’: si comincia con una visita in costume ai camminamenti con letture semplificate tratte dall’opera di Brunoro II Zampeschi, ‘L’innamorato’.

Al termine, il signore di Forlimpopoli, Brunoro II Zampeschi in persona nominerà scudiero e dama i bambini che hanno partecipato e li sfiderà a ideare, insieme ai genitori, un augurio creativo per i signori di Forlimpopoli. Ogni appuntamento ha la durata di circa 1 ora. La quota per ogni incontro è di 5 euro.

ma.bo.