Forlimpopoli al ritmo di combat folk Via al ’Festival di Musica Popolare’

Le torride notti agostane di Forlimpopoli si animano a ritmo di combat folk con il Festival di Musica Popolare che si terrà domani e sabato sul palco dell’arena Verdi nella rocca albornoziana. L’edizione di quest’anno propone un approfondimento sul Combat folk con un excursus di ciò che l’ha preceduto, ciò che l’ha generato e ciò che ancora oggi rimane di quello che è stata voce e colonna sonora per più generazioni di un certo modo di vedere e sentire il mondo.

Anticipa l’apertura del festival, questa sera alle 20,30 sempre in arena, la proiezione di ‘Gli anni che cantano’, docufilm di Filippo Vendemmiati sulla storia del ‘Canzoniere delle Lame’, gruppo di musica, politica e impegno sociale nato a Bologna nel 1967, che nel corso di vent’anni di attività ha tenuto più di mille concerti in Italia e all’estero, cantando con gli operai delle fabbriche occupate e con gli emigrati in Svizzera, esibendosi anche in grandi festival internazionali. Domani si comincia alle 20,30 con canti di lotta, di rabbia, di gioia, amore e allegria con il Coro delle Mondine di Bentivoglio, coro nato per tenere vivo il ricordo delle lavoratrici delle risaie che con il canto riuscivano a esprimere tutta la loro rabbia e la protesta, ma anche la gioia e la spensieratezza.

A seguire, alle 21,30, è la volta del quartetto acustico The Gang in ‘Le Radici e le ali’. Sabato 26 alle ore 21 Stefano Bellotti in arte Cisco in ‘Baci e Abbracci Tour’, spettacolo che è l’occasione per ripercorrere i suoi oltre 30 anni di carriera, dall’esordio con i Modena City Ramblers fino alla più recente collaborazione artistica con la Bandabardò, passando per la sua ormai lunga carriera da solista.

Apre il concerto, alle 20,30, la band Fratelli&Margherita. Sono 4 fratelli, Beniamino, Giacomo, Francesco e Margherita, – di una numerosissima famiglia composta da ben 16 componenti compresi i genitori – con la passione per la musica che hanno deciso di fondare un complesso. Le loro scritture inedite affrontano con sensibilità e ironia tematiche sociali, inscenano improbabili avventure ormai dimenticate o armeggiano con relazioni intime, eccentriche e piccanti. L’ingresso per la visione del docufilm è gratuito, mentre per i concerti di domani e sabato il biglietto intero costa 12 euro, 10 il ridotto. Biglietti in vendita su vivaticket.it. Il Festival di Musica Popolare fa parte del calendario di Entroterre Festival con la direzione artistica di Marco Bartolini. Per maggiori informazioni entroterre.org.

Matteo Bondi