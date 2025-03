Forlimpopoli, al via in tre sedi la collaterale di Picta con le opere di Mauro Andrea su Battisti

Sono ben tre le sedi espositive che in contemporanea ospiteranno ‘Lucio Battisti’, retrospettiva dedicata alle opere dell’artista faentino Mauro Andrea: la sala mostre ‘Mario Bertozzi’ (piazza Antonio Fratti 9), la Galleria ‘A Casa di Paola’ (via A. Costa 22) e la Casa Museo ‘Mario Bertozzi’ (via Massi 58). L’inaugurazione è fissata per domani alle ore 11. Interverranno Valentina Ancarani, Enrico Monti, Michele Valli e Giuseppe Bertolino. L’esposizione, che rientra fra gli eventi collaterali di ‘Picta’, la rassegna europea d’arte Contemporanea in corso a Terra del Sole, potrà essere visitata fino al 6 aprile nei seguenti orari: martedì, mercoledì e giovedì su appuntamento, venerdì dalle 16 alle 19, sabato e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Nato a Faenza nel 1964, animato da una precocissima vocazione artistica, Mauro Andrea è stato grafico, pittore, scultore, video artista. Giovanissimo ha fondato la corrente ‘Arte Impura’, etichetta che ha accompagnato la sua ricerca verso la contaminazione di vari materiali. La sua è stata una ricerca continua: nel 1988 appende i pennelli al chiodo e si rifiuta di dipingere in maniera tradizionale. Il suo nuovo pennello diventa il computer ‘Michelangelo’ che gli permette, primo al mondo, di creare opere che vanno dal grande quadro al grattacielo. Nel 1999 ha vinto a Washington D.C. il concorso ‘The Spirit of the Millennium’: la sua opera è stata donata al Presidente degli Stati Uniti d’America, Bill Clinton. Dall’anno 2000 si è dedicato alla scultura, realizzando opere in marmo e bronzo. Si è interessato anche di cinematografia.

Sono oltre 900 le mostre dove è stato invitato e oltre 150 i critici che si sono occupati del suo lavoro. Mauro Andrea è scomparso a soli 56 anni il 31 agosto 2010. Nella Galleria ‘A Casa di Paola’ le opere di Mauro Andrea saranno accompagnate dalle creazioni di vari artisti contemporanei: Buell, Cristian Cimatti, Salvo Ferrante, Donato Larotonda, Alessandro Liotta, Pasquale Marzelli, Pixel, Alice Tamburini, Raffaella Vaccari.

ma.bo.