Forlimpopoli, al via martedì la gara nazionale degli alberghieri. L’Artusi è campione in carica

È tutto pronto all’Artusi di Forlimpopoli per ospitare la gara nazionale degli alberghieri dal 6 al 9 maggio. Un contest per allievi del quarto anno, a cui però gli studenti forlimpopolesi non potranno partecipare in quanto campioni. L’Artusi è sede ospitante in conseguenza della vittoria di Lorenzo Tedaldi lo scorso anno a Giarre, in provincia di Catania. Tre le competizioni che si terranno, come tre sono gli indirizzi degli alberghieri: enogastronomia, sala e vendita e accoglienza turistica.

Parteciperanno 28 istituti da tutta Italia. Ogni delegazione si compone di uno studente per ognuno dei tre settori in gara, accompagnato almeno da un docente e dal dirigente, per un totale di 80 studenti e 51 tra dirigenti e docenti. All’evento parteciperanno anche un delegato del Ministero dell’Istruzione e un esponente di Renaia, rete nazionale degli istituti alberghieri. Nel corso delle tre giornate, gli studenti si cimenteranno in una serie di prove teorico-progettuali e pratiche. Il programma predisposto dalla dirigenza dell’istituto superiore forlimpopolese sarà denso anche per gli accompagnatori. Mentre gli studenti saranno impegnati nella gara, gli ospiti parteciperanno a workshop, un convegno a tema, visite culturali ed enogastronomiche a importanti realtà del nostro territorio (tra cui Orogel e l’agriturismo I Filarini) e avranno la possibilità di apprezzare alcuni borghi suggestivi. Gli studenti dell’Artusi hanno organizzato diverse attività da svolgere nelle pause, che culmineranno in un escape village, gioco di ruolo a squadre alla scoperta del patrimonio naturalistico e culturale del nostro territorio a cui seguirà uno showcooking presso lo Spazio Conad Forlimpopoli curato da Lorenzo Tedaldi.

"La manifestazione – sottolinea la dirigente scolastica, Mariella Pieri – è possibile grazie all’attivazione di utili e proficue sinergie che vedono il coinvolgimento degli enti locali, associazioni di categoria, Ordini professionali e componenti imprenditoriali. In particolare, nove sono i partner che hanno supportato e sostenuto la manifestazione: Orogel, Leoni, Leagel, Spazio Conad Forlimpopoli, Lem carni, Azienda Agricola Guidi e Cantina Spalletti, Alma scuola di alta formazione della cucina e dell’ospitalità italiana, Casta Cucine e il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico".

Matteo Bondi