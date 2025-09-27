Forlimpopoli, allarme dei sindacati sui tagli degli educatori a scuola

Sulla questione del taglio delle ore degli educatori destinate all’inclusione sociale degli alunni con difficoltà a Forlimpopoli, evidenziata a inizio settimana da una protesta pacifica da parte di insegnanti, genitori e bambini, intervengono le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil, unitamente alle proprie di sezioni di categorie Fp Cgil, Fisascat Cisl Romagna e Uil Fpl, chiedendo formalmente un incontro all’amministrazione comunale artusiana.

Le organizzazioni sindacali si dicono preoccupate della notizia "appresa tramite la stampa locale – scrivono in una nota –. Un intervento che, secondo quanto riferito dall’Amministrazione – continuano i sindacati –, sarebbe riconducibile a difficoltà di bilancio comunque non emerse in sede di approvazione di discussione sul previsionale 2025, dove l’Amministrazione nel tavolo sindacale non aveva rappresentato particolari criticità su questo fronte".

Come riferito dalle insegnanti, il taglio delle ore era stato comunicato da parte dell’amministrazione comunale il primo giorno di scuola. "Nel rispetto del ruolo delle parti e della delicatezza dei temi in oggetto, che toccano il diritto all’inclusione scolastica e l’equilibrio dei servizi pubblici locali – affermano le organizzazioni sindacali confederali –, riteniamo importante che questo confronto faccia chiarezza e determini soluzioni. Rinnoviamo dunque la nostra piena disponibilità al dialogo, auspicando che si possano chiarire le scelte adottate e individuare soluzioni adeguate nell’interesse della comunità e dei lavoratori coinvolti".

Matteo Bondi