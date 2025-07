Forlimpopoli, arriva l’’Amaro del Ciclista Talk’

Il viaggio di ‘Amaro del Ciclista Talk’, il format firmato Casoni Liquori che fonde la passione per il ciclismo con quella per il buon bere, prosegue con una nuova tappa, questa sera alle 21, al Brn Village di Forlimpopoli. A condurre la serata, come sempre, il duo composto da Riccardo Magrini e Luca Gregorio, le celebri voci di Eurosport, pronti a intrattenere il pubblico con il loro stile inconfondibile, tra ironia, passione e storie vissute in prima persona.

Il tema della serata sarà il Tour de France, la corsa a tappe più famosa e affascinante del mondo. Magrini e Gregorio accompagneranno il pubblico in un viaggio tra imprese leggendarie, colpi di scena, protagonisti indimenticabili e curiosità dal dietro le quinte della Grande Boucle. L’ingresso è libero.

Riccardo Magrini, ex ciclista, oggi è commentatore sportivo di ciclismo e opinionista per Eurosport. Dopo una carriera di successo, diventa direttore sportivo per varie squadre che hanno visto crescere in quegli anni campioni del calibro di Giovanni Visconti, Marco Pantani e Mario Cipollini. Luca Gregorio è un telecronista sportivo. Entra nella squadra di Eurosport nell’inverno 2018. In passato fu voce di BikeChannel.

ma.bo.