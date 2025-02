Forlimpopoli, arriva ’Poetico 24/25’

Approda a Forlimpopoli ‘Poetico 24/25’, Festival della Poesia d’autore organizzato dall’associazione Metropolis e dal Teatro delle Forchette. Mercoledì 19 febbraio, alle 18, al teatro Verdi ci sarà Silvia Bre, una delle più significative voci poetiche contemporanee, conosciuta a livello internazionale. A dialogare con lei il giornalista Marco Colonna, scrittore, poeta, curatore della rassegna e presidente dell’associazione culturale Metropolis, che ha ideato il progetto in collaborazione con l’associazione Teatro delle Forchette.

L’incontro con Silvia Bre è il penultimo della rassegna itinerante, che coinvolge quattro Comuni e che si concluderà il 13 marzo a Castrocaro con Gian Ruggero Manzoni. "Siamo quasi alla fine ed è il momento di tirare qualche somma – afferma Colonna –, visto che nelle prime due date abbiamo avuto un ottimo riscontro di pubblico". Tanto da ragionare già per la seconda edizione del Festival che potrebbe aprire "allo sguardo poetico sul mondo" continua il presidente di Metropolis, che, tradotto, significa ‘allargare’ il Festival anche alle altre arti che dalla poesia hanno preso ispirazione, come la fotografia, il cinema, lo stesso teatro. Entusiasti di ospitare questo appuntamento anche gli amministratori artusiani,a partire dalla sindaca, Milena Garavini. "La poesia è capace di esprimere un immaginario di cui c’è tanto bisogno nella società di oggi – sottolinea –, spero che si possa, già a partire dalla prossima edizione, ampliare la parte forlimpopolese della rassegna".

"Ho subito accettato di buon grado di aderire a questo progetto – rimarca il vice sindaco, Enrico Monti –, che porterà a Forlimpopoli l’unica poetessa dei quattro presenti". Dedicato alla celebrazione della poesia moderna e dei suoi migliori autori (partecipanti a questa edizione, oltre a Bre e Manzoni, ci sono stati Franco Arminio e Milo de Angelis), ‘Poetico’ è un’occasione unica per gli amanti della poesia di entrare a stretto contatto con i poeti più noti dello scenario letterario nazionale, esplorare diverse espressioni artistiche e approfondire la propria comprensione dei versi, creando una connessione significativa tra la comunità artistica e il territorio locale. "Vincente è stata anche l’idea di rendere itinerante il Festival – afferma Antonio Sotgia del Teatro delle Forchette –. Il prossimo anno apriremo anche alla critica poetica e a nuovi Comuni".

Silvia Bre è originaria di Bergamo, dove è nata nel 1953, ma residente da molti anni a Roma. Ha esordito con la narrativa, pubblicando nel 1987 ‘Snack bar Budapest’, firmato con Marco Lodoli. Ma la sua vera vocazione è quella della poesia, a cui si dedica sia come autrice che come traduttrice. Le sue raccolte sono tradotte in francese, inglese, spagnolo, olandese, serbo-croato, sloveno, ungherese, coreano.

Matteo Bondi