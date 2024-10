Forlimpopoli, azzerata la retta dell’asilo nido

Una buona notizia per le famiglie dei bambini iscritti al nido di Forlimpopoli: la retta di questo anno scolastico, infatti, verrà completamente azzerata. Un provvedimento reso possibile grazie all’erogazione di un contributo di 53.460 euro assegnato al Comune dalla Regione Emilia-Romagna con l’obiettivo di ridurre i costi dei servizi educativi rivolti alla fascia 0-3 anni. Sono una novantina i bambini iscritti al nido che, in questo modo, usufruiranno dello sgravio totale della retta.

L’erogazione regionale arriva grazie alle risorse messe a disposizione dal Fondo Sociale Europeo Plus, ovvero il principale strumento con cui l’Unione Europea investe sulle persone e che, fra i vari obiettivi, ha in particolare quello di potenziare il sistema di welfare, e in questo ambito, fra le altre misure previste, prevede proprio il supporto a misure per l’abbattimento delle rette per i piccoli iscritti agli asili nido.

Già ora le rette per il nido erano calmierate, grazie al concorso di diversi interventi. Da una parte la riduzione dei costi è stata possibile grazie alle risorse messe a disposizione dal Comune stesso e alla scelta della giunta comunale di destinare al funzionamento dei nidi le risorse del cosiddetto sistema ‘buona scuola’ assegnate da Stato e Regione per circa 74.000 euro; dall’altra ha giocato un ruolo importante anche la possibilità per tutte le famiglie di accedere al Bonus Asilo Nido statale tramite la piattaforma messa a disposizione da Inps.

Adesso l’intervento regionale completerà l’opera, consentendo di abbattere completamente la spesa dell’iscrizione e lasciando a carico delle famiglie unicamente la quota per la refezione, ovvero per il servizio di mensa scolastica.

