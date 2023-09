Forlimpopoli, camion urta il container delle Poste. Danni alla struttura: uffici chiusi per tre giorni Ieri a Forlimpopoli, un camion ha urtato un container sostitutivo degli uffici postali in ristrutturazione, causando panico tra impiegati e clienti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma il container rimarrà chiuso per almeno tre giorni.