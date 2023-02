Forlimpopoli ‘campo prova’ per i cani molecolari

Il centro storico di Forlimpopoli sarà il ‘campo prova’ per la ricerca di una persona scomparsa da parte dei cani molecolari. Oggi e domani, con campo base all’ex asilo Rosetti, si terrà il seminario condotto da Federico Lazzaro, responsabile nazionale Mantrailing Ficss, esperto nella ricerca e soccorso. L’evento è allestito dall’associazione di Protezione Civile Ucs L’Arca Odv di Meldola.

Dopo la prima esperienza in notturna di qualche anno fa, le unità cinofile tornano nella città artusiana dalle 9 alle 17 con l’obiettivo di incrementare le loro capacità attraverso la ricerca di un figurante che dovrà far perdere le sue tracce tra le vie del centro storico per poi essere ritrovato dal cane guidato dal conduttore. La difficoltà dell’esercitazione per il cane consiste nel discriminare la traccia olfattiva dai tantissimi odori presenti sul percorso, ritrovandola anche dopo diverso tempo. Le complessità delle prove, oltre che mnemoniche, da parte dei segugi addestrati allo scopo, sono date dalla difficoltà relativa alla molteplicità degli odori umani e non, disseminati nella zona, che il cane riesce a discriminare, seguendo la traccia richiesta anche dopo giorni, come potrebbe succedere in uno scenario dove l’aiuto dei cani molecolari non venga richiesto immediatamentea.

ma. bo.