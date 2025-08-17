Forlimpopoli, caso eventi: "Pochi? No, li ripensiamo"

La richiesta è di quelle provocatorie: "Organizzare a Forlimpopoli un concerto di Simon Le Bon", il leader dei Duran Duran che negli anni ‘80 si fronteggiarono a suon di hit con gli Spandau Ballet capitanati da Tony Hadley. Proprio Hadley in questi giorni sta spopolando sui social mentre invita i fan al suo concerto a Bertinoro il 31 agosto per i suoi 45 anni di carriera.

Anche la provocazione arriva dai social, da quel Gruppo Sensibile che in questi anni ha portato più volte alla ribalta polemiche riguardanti la città artusiana. Una provocazione che parte dalla constatazione di come quest’estate forlimpopolese sia particolarmente povera: senza Festival Internazionale di didgeridoo e Festival di Musica Popolare, ma anche senza ‘Sere Fuori’, la manifestazione che da alcuni anni animava i giovedì sera di luglio del centro storico.

"Fanno un po’ sorridere questi paragoni con altre realtà locali, senza poi andare nel merito della questione – commenta l’assessore alla cultura e vicesindaco, Enrico Monti –. Verrebbe allora da chiedersi, perché a Bertinoro non c’è una festa di nove giorni come l’Artusiana? Ognuno propone la propria tradizione e storia, anche se, come sempre, tutto è migliorabile".

Entrando nel merito della questione, l’assessore parte proprio dalla Festa Artusiana, su cui "ci siamo impegnati tantissimo per il rilancio e questo c’è stato, con una manifestazione che abbiamo saputo recuperare dal punto di vista culturale". Per quanto riguarda invece il resto dell’estate, orfana, di vari appuntamenti, spiega: "Non ci dispiacerebbe ripensare al format di ‘Sere Fuori’. Dovremo metterci a tavolino e farlo. Quest’anno abbiamo dato precedenza ad altre priorità, anche se ci sono stati un appuntamento con la ‘Notte della Danza’ organizzato dalla scuola di Musica Popolare molto seguito e una rassegna di commedie dialettali con un suo pubblico. E a fine agosto, abbiamo dato il patrocinio a RockinPopoli, una tre sere di musica e gastronomia che si conferma per il secondo anno".

Quindi, al di là di questi appuntamenti sparsi durante l’estate 2025, per l’assessore l’intenzione è quella di ripensare gli eventi estivi anche in vista di alcune celebrazioni di rilievo: "Il prossimo anno ci sono scadenze molto importanti, come i 30 anni della Festa Artusiana – ricorda l’assessore –, ma anche i 40 proprio della Scuola di Musica Popolare, mentre nel 2027 saranno i 100 anni dalla nascita di Mario Bertozzi. Abbiamo molte cose su cui lavorare".

In attesa di un’estate 2026 riprogrammata negli eventi, si può assistere ai concerti di fine agosto con le cover band. Il 31 agosto, mentre Tony Hadley si esibirà sul Balcone di Romagna, in piazza Pompilio non ci sarà il richiesto Simon Le Bon, ma la cover degli Ac Dc.