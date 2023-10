Forlimpopoli celebra la 79ª Liberazione con il libro di Casali

Forlimpopoli celebra il 79° anniversario della sua Liberazione con un momento di ricordo e di riflessione sul drammatico periodo che precedette la cacciata dei nazifascisti.

Alle 21 nella Sala del Palazzo Torre dell’Orologio (piazza Garibaldi) si terrà un incontro con Maurizio Casali, autore del volume ’Mo i tira a te – Storie di guerra e di famiglia’ (Minerva edizioni).

A dialogare con lui il giornalista Pietro Caruso. Ad aprire la serata il saluto della sindaca Milena Garavini.

Casali è nato a Forlì nel 1957. Ha studiato Arte e Architettura. È attore e scenografo. Da anni si occupa di teatro per l’infanzia e ha collaborato alla scrittura di vari testi teatrali. In ’Mo i tira a te’ ha raccolto le storie di famiglia sulla lotta partigiana della Bassa Romagna. In particolare, ci sono i racconti del padre Sergio, sergente partigiano della 28ª Brigata Garibaldi.