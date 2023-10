Forlimpopoli celebra Mario Bertozzi

A quasi due anni dalla morte, avvenuta il 26 novembre del 2020, Forlimpopoli si prepara a rendere omaggio a Mario Bertozzi con una grande mostra diffusa che per quasi due mesi, dal 7 ottobre al 3 dicembre, permetterà di ammirare una gran parte della vasta produzione dell’artista. L’evento, ideato e coordinato da Rodolfo Bertozzi, partirà sabato con l’inaugurazione delle esposizioni allestite in tre spazi: il Maf - Museo Archeologico ‘Tobia Aldini’, la galleria ‘A casa di Paola’ e Casa Bertozzi. Taglio del nastro alle 16,30 al Maf alla presenza della sindaca, Milena Garavini, e del critico e storico dell’arte, Alessandro Porri.

In particolare, il museo archeologico ospiterà ‘Il Segno e la Forma’: un’antologia di opere scultoree e pittoriche. Nella galleria ‘A casa di Paola’, che in passato ha ospitato numerose personali dedicate all’artista, troveranno dimora altre opere. Infine, a Casa Bertozzi sarà presentato il murale ‘Passioni’ realizzato dall’artista Daniele Tamburro. La settimana successiva apriranno i battenti altre due sezioni della mostra, collocate rispettivamente nella sala mostre comunale di piazza Fratti con le opere con le quali 31 artisti hanno voluto rendere omaggio all’illustre collega, e nel ristorante di Casa Artusi, dove saranno esposti disegni e opere di grafica.

Sottolineano la sindaca, Milena Garavini, e l’assessore alla cultura, Paolo Rambelli: "Siamo felici di aver sostenuto questo importante evento espositivo, che vuole rimarcare lo stretto legame tra Forlimpopoli e questo suo illustre figlio, ricordandone l’eclettica forza espressiva e il ruolo che ha ricoperto nella vita cittadina. La città di Forlimpopoli a Bertozzi ha affidato il compito di rappresentarla nei suoi momenti storici più rilevanti così come nei suoi aspetti identitari, dal monumento alla Liberazione eretto sulla torre dell’acquedotto nel 1946 fino alla statua di Artusi del 2008, passando per il rilievo dedicato ai caduti per la chiesina di S. Andrea in Rossano e per i busti volti a celebrare le figure che hanno animato la nostra città, come il Passatore, Ugo la Malfa e Gaetano Morelli. L’amministrazione non poteva quindi riservargli ‘monumento’ più appropriato dell’intitolargli la sala mostra nella corte della rocca: un luogo di incontro, uno spazio in cui fare e dibattere d’arte, in cui sviluppare progetti, come capitava di fare con lui ogni volta che lo si incrociava per le vie del centro".

Matteo Bondi