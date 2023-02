Forlimpopoli, concerto di musica popolare con Castagna e Torchia

Torna il Forlimpopoli Folk Club nella storica sala Aramini in via Ghinozzi 3. Sul palco alle 17 si esibirà Ettore Castagna (voce, chitarra acustica, chitarra battente, lira) insieme a Carmine Torchia (basso elettrico e voce). Il concerto presentato ha per titolo ’Eremìa Endless Tour’.

Lo spettacolo prende vita da un album: ‘Eremìa’ (solitudine in Greco), il primo da solista di Ettore Castagna (foto) di altissimo livello, che si è già guadagnato il voto di diversi giurati al Premio Loano 2023, il premio più prestigioso per la world music italiana. Canzoni di oggi che riportano al passato.

Passato che diventa vivo, sangue e anima di supporto a un oggi problematico.

Musica popolare che diventa propulsione e fantasia, che diventa ponte verso il domani descrivendo un sentire attuale come nulla mai. Castagna canta in calabrese, in greco, in arabo. Maneggia corde, percussioni e fiati antichi e moderni, come, ad esempio, la lira calabrese e la chitarra battente, facendolo alterna il puro turgore armonico degli strumenti acustici ad una ben meditata elettricità. Ingresso a offerta libera. Per maggiori informazioni www.musicapopolare.net oppure 389 1005150.

ma.bo.