Forlimpopoli, corso di balli folk al via

Nasce dalla collaborazione tra due delle realtà associative più vive della città artusiana il corso BalFolk 9.0 ‘Quattro passi nel Folk’, cioè dalla Scuola di Musica Popolare e dal Gruppo Danza. Il primo incontro di presentazione di questo nuovo corso si terrà questa sera alle ore 21,15 nella sede del Gruppo Danza, il palazzo della torre dell’orologio in piazza Garibaldi al civico 26. La partecipazione è gratuita. Durante l’incontro si definirà il programma delle danze, che verrà stilato in base alle richieste degli allievi, e si sperimenterà una lezione tipo, inoltre verranno fornite tutte le informazioni su costi e frequenza delle lezioni.

Il corso poi proseguirà con quattro appuntamenti, nel corso dei quali, fra le altre cose, si imparerà ad ascoltare la musica e a riconoscerne il ritmo, a controllare il corpo nel movimento e in rotazione, a eseguire posizioni e passaggi nella danza di coppia ed in cerchio, a interpretare coreografie tradizionali e moderne. Per non danneggiare il pavimento della sala, dove solitamente si tengono le lezioni di danza classica, sono richieste scarpe leggere con il fondo in pelle e senza tacco, oppure calzini dal fondo spesso.

Per maggiori informazioni: 328.0949649.

ma.bo.