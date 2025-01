Forlimpopoli, corso di cucina con le Mariette

Anno nuovo, ‘Sfoglia di una volta’, questo è il titolo del corso pratico organizzato da Casa Artusi a Forlimpopoli per imparare le tecniche basilari per la pasta fresca romagnola. Tutor d’eccezione saranno le Mariette. Le lezioni si terranno a partire dal 14 gennaio, per poi proseguire il 21 e il 28 dello stesso mese. Si inizia alle 20 e si finisce alle 22,30. Il corso si tiene presso la Scuola di cucina al primo piano di Casa Artusi in via Andrea Costa 27, dove sono allestite postazioni personalizzate per ogni partecipante. Tre serate con introduzione culturale a cui segue l’esperienza pratica. La prima sera è dedicata ai tagli classici, la seconda alle paste colorate e gli strozzapreti, si chiude la terza serata con le paste ripiene e, in questo contesto, non possono mancare i cappelletti all’uso di Romagna e la Spoja lorda. All’inizio del corso i partecipanti riceveranno in omaggio il grembiule di Casa Artusi su tela in stampa romagnola della Stamperia Pascucci e la dispensa con le ricette e gli approfondimenti del corso di cucina, oltre a un piccolo ricettario per prendere appunti durante l’esperienza. Al termine del corso ogni partecipante conserverà e porterà a casa con sé, in appositi contenitori biodegradabili o vassoi, quanto preparato personalmente durante la lezione. Costo: 120 euro a persona. Per iscrizioni: casartusi.it.

ma. bo.