Forlimpopoli, da lunedì i cartoni per i piccoli pazienti

Da lunedì, i bambini in attesa di una visita del pediatra o di una vaccinazione saranno accolti dalla Casa della Comunità di Forlimpopoli da due cartoni animati. Ieri si è tenuta l’anteprima, con un piccolo evento dedicato ai piccoli tra zero e 6 anni, creato attorno a Biwy, la farfalla protagonista. "Questa iniziativa è stata pensata per dare un pizzico di coraggio ai piccoli pazienti – ha spiegato Elisa Bedei, assessore al welfare del paese artusiano –. Ed è importante che la Casa della Comunità si apra alle famiglie e alle associazioni. Non è solo un luogo di cura". I cartoni sono intitolati ‘Prelievo con il sorriso’ e ‘Biwy e i dottori’. Il primo, realizzato nel 2019, ha ricevuto anche un premio internazionale.

L’iniziativa – la prima in Italia di questo genere – ha coinvolto due associazioni che si occupano di malattie rare: Aibws (l’associazione italiana sindrome di Beckwith-Wiedemann) e Aimp (associazione italiana macrodattilia e Pros). La farfalla Biwy è nata da un’idea di Aibws: prima un libro, poi i cartoni (pensati per tutti i bambini, non solo quelli con le sindromi), grazie a una collaborazione con Aimp.

I piccoli presenti hanno assistito all’anteprima delle animazioni, poi hanno ascoltato le storie della farfalla Biwy e di Jacky l’Aquilotto, grazie ai volontari di ‘Nati per leggere’, e costruito un cuore fatto di Lego con i volontari della mattoncinoteca di Forlimpopoli e di Heart4Children.