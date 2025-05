Forlimpopoli, domani. Maurizio Viroli ospite per ’Pagine a km 0’

Al via l’edizione 2025 della rassegna ‘Pagine a km 0’ alla biblioteca comunale Artusi di Forlimpopoli. Il primo appuntamento, domani alle 18,30, vede come ospite Maurizio Viroli, che presenta ‘Il sorriso di Machiavelli’ (Laterza, 2024), nuova edizione del fortunato ritratto dedicato al grande intellettuale fiorentino. Machiavellismo è il termine ancora oggi usato per descrivere la combinazione di cinismo, crudeltà, dissimulazione, immoralità che dovrebbe guidare l’azione politica del perfetto Principe. Un -ismo che denuncia una sostanziale incomprensione del suo pensiero politico.

‘Il sorriso di Machiavelli’ restituisce un’immagine inedita e complessa dell’intellettuale fiorentino, aiutandoci a comprenderne il pensiero autentico.

ma.bo.