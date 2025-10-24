Forlimpopoli e la sua Liberazione. Gianni Cipriani sul palco del Verdi

Con lo spettacolo teatrale ‘Come il fascismo è sopravvissuto al fascismo’ stasera alle 20.30 al Teatro Verdi, prosegue il programma di spettacoli, incontri e momenti commemorativi per celebrare l’81° anniversario della Liberazione di Forlimpopoli.

Quella che andrà in scena oggi sul palco del Verdi è una lettura teatrale scritta e interpretata dal giornalista e scrittore Gianni Cipriani, tra i massimi esperti italiani di terrorismo e delle trame eversive del Novecento. Attraverso quattro storie che attraversano l’Italia, dal dopoguerra fino ai giorni nostri, Cipriani costruisce un racconto potente e documentato, che intreccia episodi poco noti, documenti inediti e testimonianze dirette, ricostruendo i ‘fili neri’ che hanno permesso al fascismo di sopravvivere alla sua stessa sconfitta.

La rappresentazione alterna momenti di narrazione e lettura scenica, con le interpretazioni dell’attore Anacleto Lauri, che dà voce ai protagonisti delle vicende, e le musiche originali del violoncellista e compositore Luca Cipriani, che accompagnano e amplificano l’intensità emotiva del racconto. La serata è organizzata dall’Associazione Luciano Lama, in collaborazione con Cgil, Anpi e Libera Forlì-Cesena.

Domani poi è il giorno delle celebrazioni ufficiali. La giornata si aprirà al mattino con la deposizione della corona al cippo dei caduti in via Cappona Palazzola, per poi proseguire alle 15.30 in piazza Fratti con la cerimonia commemorativa, accompagnata dalla Banda Città di Cesena. A seguire, l’inaugurazione della mostra ‘Prove Artistiche di Costituzione’ presso la Sala Mostre ‘Mario Bertozzi’, a cura dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena.

Si chiude il 29 ottobre, sempre al Verdi alle 20,45, con la proiezione del documentario ‘Italian Victory 1944-45 – La battaglia dei fiumi: dal Savio al Montone’, a cura dell’associazione Senio River 1944-45, con immagini e filmati d’epoca che raccontano la fase finale della Liberazione nel territorio romagnolo.

Tutte le iniziative godono del contributo della Regione Emilia-Romagna grazie al bando ‘Storia e Memoria del Novecento’ promosso dall’assessorato regionale alla cultura e si svolgono nell’ambito di ‘Dare Futuro alla Memoria’, il progetto del Comune di Forlimpopoli, che ogni anno propone un percorso di riflessione e approfondimento sulla storia della Resistenza e sui valori della Costituzione.