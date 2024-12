Forlimpopoli, ecco il bilancio del Comune

Nel corso della seduta fiume del consiglio comunale che ha avuto luogo lo scorso 27 dicembre sono stati approvati il bilancio di previsione e il piano degli investimenti dei prossimi tre anni. Decisioni difficili che hanno richiesto una riunione della durata record di cinque ore.

Per quanto riguarda i conti si è approvata la rimodulazione delle addizionali Irpef che, come da normativa nazionale, sono passate a tre scaglioni. "Le nuove addizionali comunali arrivano a 0,60% per il primo scaglione – illustra la sindaca, Milena Garavini, che ha tenuto per se la delega al bilancio –, 0,77 il secondo e 0,80 il terzo. Per le casse comunali si prevede un maggior gettito di circa 400.000 euro".

Non vi sono stati aumenti dell’Imu, mentre quelli sulle addizionali sono stati così giustificati dalla sindaca: "L’aumento consentirà di coprire i maggiori costi registrati negli anni per i servizi sociali e per la scuola. A questo si aggiunge anche una diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato, soprattutto sui fondi per la non autosufficienza".

La prima cittadina dà ragione, di conseguenza, anche dell’aumento dei costi che sono dovuti in particolare "all’aumento del prezzo delle materie prime, ai costi di personale che si sono resi necessari sia a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale dei dipendenti pubblici, che di quello delle cooperative che erogano i servizi alla persona. A questo si aggiungono anche i maggiori costi delle utenze".

Il prossimo anno, come chiarito da Garavini, si prevede anche un taglio dei trasferimenti da parte dello Stato nei confronti del Comune come quota di concorso al risanamento della finanza pubblica: per Forlimpopoli si tratta di circa 70.000 euro.

Durante la seduta si è parlato a lungo anche degli investimenti che interesseranno Forlimpopoli nel corso dell’anno che sta per cominciare. Su questo fronte, nello specifico, le voci riportano tra i primi punti la riqualificazione di via Saffi per una spesa complessiva di 330mila euro. "E’ la nostra priorità per il 2025", commenta la sindaca.

Si cita, poi, anche la riqualificazione dello stadio che vedrà diversi interventi, a partire dalla copertura di parte della tribuna per proseguire con l’installazione di un impianto di irrigazione, la realizzazione di uno spogliatoio e l’abbattimento delle barriere architettoniche in modo da rendere la struttura accessibile anche per persone con disabilità. In questo caso la spesa totale ammonterà a 330.000 euro. "In questo caso abbiamo appena partecipato a un bando regionale" spiega la prima cittadina a proposito degli interventi.

Nella lista ci sono, poi, i ripristini delle strade alluvionate. In particolare si parla dei tratti da via Torricchia per 312.000 euro a via Tagliata, 126.000 euro, via della Croce 144.000 euro, via Montanara e via Melatello per 55.000 euro. In questo caso parliamo di opere già finanziate dalle ordinanze della struttura commissariale che si occupa della ricostruzione post-alluvione.

Inoltre ulteriori 260.000 euro sono previsti per l’attesa riqualificazione dell’area mercatale di piazza Trieste. La pista ciclabile che condurrà alla frazione di San Leonardo, invece, è tra le opere a carico dell’insediamento del polo logistico di Amadori per 220.000 euro complessivi. Infine 300.000 euro saranno spesi per uno stralcio funzionale del PalaPicci.