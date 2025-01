Forlimpopoli, ecco la polentata

Torna la polentata della Pro loco di Forlimpopoli ad augurare il buon anno a tutto il paese. La distribuzione della polenta con ragù e salsiccia, preparata con maestria dai soci del sodalizio forlimpopolese, si terrà domani, domenica 12 gennaio, a partire da mezzogiorno nel gazebo posto in piazza Fratti, nel cortile interno della rocca albornoziana. Una golosa tradizione, quella della polentata di inizio anno, che la Pro loco forlimpopolese ha deciso di rinnovare anche nel 2025. Chiunque voglia gustare un fumante piatto di polenta e ragù non deve far altro che presentarsi a partire dalle 12 e fare un’offerta per prendere il piatto. "Le offerte raccolte – spiega il presidente del sodalizio, Marco Bondi – andranno, come tutti gli anni, a favore di un ente benefico del nostro paese".

Sono ben 40 i chilogrammi di polenta e altrettanti quelli di ragù e salsiccia che una ventina di volontari della Pro loco saranno intenti a preparare sin dalle prime ore del mattino. "È il nostro modo per augurare buon anno alle persone – spiega il presidente –, distribuiremo la polenta anche in caso di maltempo, così come ad alcuni enti del nostro paese, impossibilitati a venirla a prendere, la porteremo direttamente a domicilio".

ma.bo.