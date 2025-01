Forlimpopoli Folk Club, gennaio caldo sul palco

Per combattere la malinconia dell’Epifania che tutte le feste si è portata via, arriva la Scuola di Musica Popolare con il ricco calendario di gennaio del Forlimpopoli Folk Club.

Questa domenica alle 17, alla Sala Aramini (via Ghinozzi 3), con ‘Paddy goes to Amerikay. Musica migrante fra due sponde del grande oceano’ con Fabio Briganti (voce, banjo, dulcimer, fiddle, armonica e cigarbox guitar), Francesco Maestri (voce, violino, banjo-mandolino e tenore, bones e mandola), Marie Rascoussier (voce, dulcimer, tamburi a cornice e one string bass), e Mattia D’Ovidio (chitarre). Un viaggio musicale che parte dall’Irlanda, fra Settecento e Ottocento, con un repertorio di ballate e di danze, per seguire lo spostamento dei migranti irlandesi verso il Nord America, dove la musica celtica si incontra con quella degli afroamericani, il blues, per dare vita a nuove sonorità.

Venerdì 17 gennaio ci si sposta al teatro Verdi alle 21 con ‘Al Caravel’, il nuovo spettacolo di ‘P’ri mont dla Digarì’. Sul palco Alessandro Maltoni alla voce e chitarra lead, Francesco Maltoni (voce, cori e narrazione), Giovanni Grapeggia (voce, chitarra e armonica), Simona Bonavita (voce, percussioni e cori), Michela Carloni (cori e percussioni), Antonio Boattini (cori e percussioni). P’ri Mont dla Dugarì è l’ultimo poema in sonetti in dialetto forlivese del poeta e drammaturgo Paolo Maltoni. La narrazione si sviluppa a cavallo tra il sogno e il ricordo e vede, come protagonista, la tanto amata madre. Attraverso dunque gli occhi, i sogni e i ricordi di una donna nata nel 1891 e vissuta per 92 anni, si ripercorre un tragitto storico del nostro territorio, che parte dalle prime colline appena sopra San Colombano, la Dogheria appunto, attraversando le due grandi guerre, la tanto agognata rinascita, un matrimonio in bicicletta e personaggi dai soprannomi improbabili.

Domenica 26 si torna in Sala Aramini alle 17 con il Trio Sud e il loro spettacolo ‘La rosa del cantastorie di Sicilia’. In concerto Agata Leanza (voce e percussioni), Raimondo Raimondi (chitarra e mandoloncello), Agide Brunelli (clarinetto e clarinetto basso). Lo spettacolo è dedicato alla grande Rosa Balistreri nonché ai maestri riconosciuti della canzone popolare e d’autore come Domenico Modugno, Franco Battiato, Nono’ Salamone.

Venerdì 31 altro salto in teatro alle 21 con Riccardo Tesi e Giua col nuovo spettacolo ‘Retablos. Bottoni, corde, canzoni e finestre’. Sul palco appunto Tesi (organetto diatonico) e Giua (voce, chitarra classica e chitarra acustica). Un viaggio tra canzone d’autore, brani popolari e musica strumentale. I due artisti in Retablos fondono i loro percorsi artistici, differenti ma anche molto affini: quello della musica popolare e strumentale di Riccardo Tesi, uno degli organettisti diatonici più innovativi riconosciuti a livello internazionale, e la canzone d’autore e popolare di Giua, cantautrice e chitarrista molto apprezzata nella scena culturale e teatrale italiana.

Tutti gli spettacoli sono con ingresso a offerta libera. Per informazioni: musicapopolare.net.