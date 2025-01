Forlimpopoli Folk Club, il Trio Sud propone un omaggio a Balistrieri

Domenica il Forlimpopoli Folk Club torna nella sua sede istituzionale, Sala Aramini, e nel suo orario pomeridiano, alle 17, con un omaggio alla più grande voce della musica popolare siciliana del XX Secolo: Rosa Balistrieri e, più in generale, ai brani più significativi del repertorio siciliano. Come al solito, l’ingresso sarà ad offerta libera. Formazione costituita nel 2013, il Trio Sud propone musica del Mediterraneo e del Sudamerica. Ha all’attivo numerose partecipazioni a rassegne in teatri e club. È composto da Agata Leanza, voce e percussioni, Raimondo Raimondi, chitarra e mandoloncello, Agide Brunelli, clarinetto e clarinetto basso. Il progetto ’La Rosa dei cantastorie di sicilia’ è dedicato alla Balistreri nonché ai maestri riconosciuti della canzone popolare e d’autore come Domenico Modugno, Franco Battiato, Nono’ Salamone.