Forlimpopoli Folk Club, le ultime date del calendario

Svelate le ultime date del calendario del Forlimpopoli Folk Club promosso dalla Scuola di Musica Popolare, che accompagneranno gli appassionati fino alla primavera. Si inizia in trasferta al Circolo Polare Artico (San Pietro ai Prati, via Prati 1572) questa domenica alle 17, con il Duo Baguette: Andrea Branchetti all’organetto diatonico e Nicole Fabbri alla fisarmonica, glockenspiel e voce. Un concerto interamente dedicato alle musiche da ballo e al balfolk europeo contemporaneo. Duo Baguette sono organetto e fisarmonica, due strumenti tradizionali che escono allo scoperto per reinventare la tradizione e incontrare nuovi linguaggi e forme musicali. Branchetti e Fabbri fanno parte del collettivo ‘Contrada Lamierone’, associazione culturale e omonimo gruppo musicale fondato nel 2010 con all’attivo un disco e concerti in rassegne e festival in Italia e all’estero. Il Duo nasce nel 2012 e si è dedicato negli anni a numerosi progetti: concerti d’ascolto all’interno di festival, rassegne e locali, musiche di scena per il teatro, accompagnamenti a letture poetiche, sonorizzazioni a multivisioni e film.

Si torna nella storica sede di via Ghinozzi 3, Sala Aramini, per il concerto di domenica 23 febbraio alle 17. Sul palco un ‘Omaggio a Giovanna Marini’ portato da Chiara Boldreghini (voce) e Stefano Venturini (chitarra), che interpreteranno alcuni brani tratti da ‘Sento il fischio del treno’ di Francesco De Gregori e Marini, oltre ad altri "sentiti cantare o suonare". Un omaggio cantato anche da parte della Scuola di Musica Popolare per la grande maestra e amica venuta a mancare lo scorso anno.

Si chiude domenica 16 marzo, sempre in Sala Aramini alle 17, con il Duo Choropo, che presenta l’album ‘Choropo’. Il Duo è composto da Alessandro Scotto D’Aniello alla chitarra classica a sette corde e Filippo Gambetta all’organetto diatonico e mandolino brasiliano. Un viaggio musicale tra Europa e Sudamerica alla scoperta dei repertori popolari strumentali di Brasile, Italia, Venezuela e Francia, per accompagnare gli ascoltatori in un viaggio che parte dai climi carioca di inizio secolo, lo ‘Choro’ – musica strumentale con molteplici influenze, al confine tra romanticismo musicale mitteleuropeo e ritmi afro – raggiungendo l’Europa. I due musicisti genovesi sono attivi come duo dal 2020 e hanno tenuto numerosi concerti.

Tutti i concerti sono a offerta libera. Per maggiori informazioni: musicapopolare.net.

Matteo Bondi