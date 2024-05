Forlimpopoli futura, ecco tutti i candidati

Forlimpopoli Futura, la lista che appoggia la candidatura di Milena Garavini alle amministrative dell’8 e 9 giugno si è presentata lunedì nella corte di Casa Artusi. A seguire sul campo l’attuale sindaca, che corre così per il secondo mandato, sono in 16. Capolista è l’attuale presidente del consiglio comunale, il 35enne, Enrico Monti. Collaboratore e volto noto di una parafarmacia della città. Ha maturato esperienza politica e amministrativa fin dai tempi del liceo. É cresciuto nell’associazionismo culturale del territorio. Beatrice Zattini, 20 anni, già sindaco e vicesindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi; ora studentessa di scienze della formazione primaria a Bologna, lavora come educatrice ed istruttrice di nuoto presso la piscina. Ruggero Gualtieri, 27 anni, laureato in scienze agrarie e dottorando di ricerca presso l’Università di Bologna. Consigliere comunale, rappresentante di Forlimpopoli in Europa con il progetto Belc. Già volontario di Ugo Aula Studio ed educatore di strada nel progetto ‘Educativa di Strada’.

E ancora: Alessia Nuti, 21 anni, studentessa di scienze internazionali e diplomatiche. Capa Scout, presidente della Consulta Giovani. Collabora con la Provincia di Forlì-Cesena su progetti di inclusione e sport. E poi Cristiano Baccini, 43 anni. Tecnico specializzato nel controllo del traffico aereo presso l’Enav a Forlì. Dirigente sportivo nel basket, ora collabora anche con il Calcio Forlimpopoli 1928 nell’organizzazione e nella comunicazione. Carlotta Artusi, 25 anni, insegnante e laureanda magistrale in italianistica all’Università di Bologna. Michele Innocente, 45 anni, dipendente del Ministero della Difesa, ha collaborato con l’Associazione Alpini. Dal 2019 Cavaliere al merito della Repubblica Italiana dopo aver salvato la vita a una concittadina. Alessia Ghetti, 24 anni, laureata come educatore nei servizi per l’infanzia e lavora come educatrice a Meldola. Fondatrice dell’aula studio Ugo, attualmente volontaria di protezione civile e consigliera dell’associazione culturale ‘Gemellaggi del Gusto’. Massimiliano Fantini, 51 anni, ingegnere, project manager e ricercatore presso Romagna Tech dove si occupa di innovazione, sostenibilità, eco-design e prototipazione. È stato segretario cittadino del Pd. Sabrina Olivucci, 34 anni, dipendente dell’Università di Bologna.

È referente della Comunità Laudato Sì Fabio Moretti, 60 anni, responsabile amministrativo Ayrion, già cofondatore e presidente di Nuova Butos Ho.Re.Ca, società forlimpopolese nata da una operazione di ‘workers buy out’ dal Gruppo Sfir. Michela Venturi, 44 anni, coordinatrice pedagogica dopo essersi laureata in scienze dell’educazione. Aride Poletti, 61 anni, perito agrario e segretario del Collegio dei Periti Agrari della Romagna. Presidente dell’Associazione Mazziniana Italiana sezione Corrado Matteucci. Diana Lolli, 61 anni, da oltre 30 anni è titolare di una azienda di servizi. Molto attiva in Confartigianato, è presidente di Donna Impresa di Forlì. Angelo Evangelisti, 69 anni, bancario ora in pensione. Attualmente consigliere comunale e da sempre impegnato nel mondo delle associazioni di volontariato cittadine. Infine Stefania Raffaelli, 66 anni, ex funzionaria pubblica oggi in quiescenza, è stata per 10 anni assessora a Forlimpopoli.

