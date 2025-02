Forlimpopoli Futura, stasera la presentazione dei candidati

Il 1 marzo si terranno le votazioni per rinnovare i quattro consigli di zona di Forlimpopoli. La lista Forlimpopoli Futura, che nelle scorse elezioni amministrative ha sostenuto la sindaca Milena Garavini, presenta questa sera alle 20 nella sala del consiglio comunale i propri candidati. I promotori fanno sapere che si tratterà del primo di una serie di appuntamenti che si svolgeranno nelle singole frazioni per presentarsi alla cittadinanza e raccogliere suggerimenti e proposte. I candidati per la Zona capoluogo sono: Lorenzo Aldini, Angela Dell’Anno Angela, Claudia Giacalone, Moustapha Kane, Fabio Moretti e Alessandro Rustignoli. Per San Pietro ai Prati: Giuseppe Cultrera. Per Selbagnone: Giacomo Amaducci, Serena Bevoni, Andrea Bruschi, Alessandro Gaspari e Fabio Lo Gatto. Per Sant’Andrea: Francesca Aleffi, Daniele Golinucci, Diana Lolli, Claudia Morelli e Guglielmo Morgagni.