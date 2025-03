Forlimpopoli, gala della Cri all’alberghiero

La prestigiosa sala dei ricevimenti dell’istituto alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli ha accolto, lo scorso venerdì, la serata di gala del Comitato Forlimpopoli Bertinoro della Croce Rossa Italiana. Un evento che si ripete ogni anno per celebrare un momento di ritrovo tra il sodalizio e le amministrazioni locali, con la finalità di raccogliere fondi da destinare ad alcune borse di studio a favore degli studenti stessi dell’istituto forlimpopolese. Madrine della serata sono state la presidente del Comitato, Debora Luongo, e la responsabile del settore solidarietà, Bruna Dirani La Manna, che hanno accolto i tanti ospiti che hanno voluto essere presenti. Un sodalizio, quello tra l’alberghiero e l’associazione, sottolineato anche dalla dirigente scolastica, Mariella Pieri, che ha presentato gli alunni che hanno partecipato al servizio della serata, sia in cucina, per la preparazione del sontuoso menù, sia in sala, servendo ai tavoli e versando i vini provenienti da rinomate cantine del territorio, sia all’accoglienza, gestendo l’arrivo delle persone, il guardaroba e la distribuzione degli ospiti nei vari tavoli.

La Croce Rossa di Forlimpopoli e Bertinoro può contare su 248 volontari che svolgono varie attività, tra queste, uno dei principali servizi è sicuramente quello di gestione delle ambulanze per il 118 e per cui l’associazione ha una convenzione con l’Ausl. Proprio in quest’ottica a breve verrà inaugurato un nuovo mezzo che andrà così a implementare quelli in uso al Comitato. Lo scorso anno sono stati 441 i servizi di emergenza svolti dai volontari, mentre quelli secondari, sempre in convenzione con Ausl, sono stati ben 1.843. Oltre alla nuova ambulanza l’associazione è riuscita a comprare un nuovo pick up 4x4 attraverso le donazioni giunte per l’emergenza alluvione. Il mezzo verrà allestito per essere utilizzato durante le emergenze. In totale i volontari possono contare su un parco mezzi che conta 5 ambulanze di tipo A, due mezzi per il trasporto disabili, un pulmino a 9 posti che può trasportare fino a 3 persone in carrozzina, un’auto e un pulmino per il trasporto di materiale vario.

Aiuti che si diramano anche nel sociale, con 72 famiglie, circa 330 persone, che si rivolgono alla Cri Forlimpopoli Bertinoro per avere sostegni di prima necessità, che possono andare da viveri a contributi per le bollette. Durante lo scorso anno sono stati 123 i servizi di presenza dei mezzi e dei volontari a manifestazioni ricreative o sportive. A maggio si svolgerà la settimana della Croce Rossa è il comitato locale sta già programmando varie attività al fine di avvicinare sempre di più le persone al loro mondo.

Matteo Bondi