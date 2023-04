Forlimpopoli, i lavori in centro fanno discutere

Piazza Pompilio a Forlimpopoli è la piazza triangolare tra il lato nord della rocca, la loggia della Beccheria e il borgo di case di cui fa parte anche la loggia della Misura. Lastricata in pietra, ormai sfaldata dall’usura, è oggetto di due progetti: uno riguarda la loggia della Misura, con relativo spostamento dell’edicola che si trova sotto ad essa, in piazza Pompilio vicino ai quattro alberi che la adornano, l’altro, invece, riguarda l’altra loggia, quella della Beccheria, dove fino a poco tempo fa trovavano alloggio gli uffici della polizia municipale e, ancora per poco, quelli dell’Anagrafe.

Al momento è in corso un bando per l’aggiudicazione dei lavori di sistemazione della Loggia della Misura ed edicola, mentre è stato appena aperto il bando per la concessione in uso dei locali ex polizia municipale, per l’attivazione in periodo estivo di un ristorante, come è successo negli scorsi due anni. Lo spostamento dell’edicola è ora oggetto di dubbi da parte di due ex consiglieri comunali, Gian Luca Zanoni che, al tempo del sindaco Paolo Zoffoli, sedeva nei bandi della Lega Nord, e Andrea Collinelli, che è stato anche in maggioranza, sempre in epoca Zoffoli. "Esprimiamo perplessità – dichiarano i due –, non tanto per la ristrutturazione della Loggia, ma soprattutto per il fatto che pare che sia l’amministrazione comunale a dover sostenere la realizzazione della nuova edicola e il conseguente trasferimento della stessa. Per quale motivo si decide di liberare uno spazio pubblico delocalizzando la stessa edicola in un altro spazio pubblico? Sarà aperto un bando per accedere a questa nuova edicola? Esprimiamo perplessità sulla decisione dell’amministrazione di impegnare risorse per una delocalizzazione di un’attività privata a poche decine di metri". I due ex consiglieri chiedono anche che venga aperto un tavolo di confronto con gli ambulanti per la definizione degli spostamenti dei banchi del mercato del giovedì, considerando i lavori che interverranno prima in una loggia e poi nell’altra nei prossimi mesi.

La risposta della sindaca Milena Garavini non si è fatta attendere. "Sono sorpresa che due ex consiglieri – afferma la prima cittadina – abbiano notizie così confuse, anche perché quando anni fa si progettava di spostare l’edicola loro sedevano già sui banchi del consiglio comunale. Così come posso rassicurarli che con i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ambulanti il tavolo di concertazione è già attivo da tempo, così come tutti i progetti sono stati condivisi con i diretti interessati proprio per cercare di minimizzare gli eventuali fastidi e valorizzare al meglio le nostre peculiarità. Al momento è in fase di aggiudicazione lavori il bando per la loggia della Misura, che dovrebbe vedere la fine degli stessi entro l’anno. Mentre entro il 2023 procederemo con la gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della loggia della Beccheria. Tutte notizie che avrebbero saputo, semplicemente chiedendo".

Matteo Bondi